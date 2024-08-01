01 августа 2024

В ЯНАО ассенизатор пытался слить жидкие отходы в тундре. Видео

В Новом Уренгое задержали водителя ассенизаторной машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, мусор, яма, спецтехника, люди, тбо, отходы, автомобиль, вонь, окружающая среда, свалка, ассенизатор, полигон, говновоз
Цистерну с отходами заметили в тундре возле Нового Уренгоя Фото:

Инспекция общественной безопасности Нового Уренгоя предотвратила незаконный слив жидких бытовых отходов в тундре. О случае сообщили в социальных сетях муниципалитета.

«Инспекторы засекли ассенизаторскую цистерну, когда та подъехала к месту слива. Все действия водителя были зафиксированы на видео», — написали в telegram-канале департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.

При попытке совершить незаконный слив отходов нарушителя задержали сотрудники полиции. Личность нарушителя установлена.

На данный момент ведется сбор материалов для решения вопроса о привлечении ассенизатора к ответственности. В случае административного нарушения водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а при повторении — до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства.

Видео из telegram-канала департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.

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Инспекция общественной безопасности Нового Уренгоя предотвратила незаконный слив жидких бытовых отходов в тундре. О случае сообщили в социальных сетях муниципалитета. «Инспекторы засекли ассенизаторскую цистерну, когда та подъехала к месту слива. Все действия водителя были зафиксированы на видео», — написали в telegram-канале департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя. При попытке совершить незаконный слив отходов нарушителя задержали сотрудники полиции. Личность нарушителя установлена. На данный момент ведется сбор материалов для решения вопроса о привлечении ассенизатора к ответственности. В случае административного нарушения водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а при повторении — до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Видео из telegram-канала департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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