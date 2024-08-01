Инспекция общественной безопасности Нового Уренгоя предотвратила незаконный слив жидких бытовых отходов в тундре. О случае сообщили в социальных сетях муниципалитета.
«Инспекторы засекли ассенизаторскую цистерну, когда та подъехала к месту слива. Все действия водителя были зафиксированы на видео», — написали в telegram-канале департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.
На данный момент ведется сбор материалов для решения вопроса о привлечении ассенизатора к ответственности. В случае административного нарушения водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а при повторении — до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства.
Видео из telegram-канала департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Инспекция общественной безопасности Нового Уренгоя предотвратила незаконный слив жидких бытовых отходов в тундре. О случае сообщили в социальных сетях муниципалитета. «Инспекторы засекли ассенизаторскую цистерну, когда та подъехала к месту слива. Все действия водителя были зафиксированы на видео», — написали в telegram-канале департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя. При попытке совершить незаконный слив отходов нарушителя задержали сотрудники полиции. Личность нарушителя установлена. На данный момент ведется сбор материалов для решения вопроса о привлечении ассенизатора к ответственности. В случае административного нарушения водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а при повторении — до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Видео из telegram-канала департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Нового Уренгоя.