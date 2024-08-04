Пермский ветеран СВО Александр Григоренко получил новый пост

Пермяк Григоренко получил должность в комитете по поддержке ветеранов СВО

05 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко избран председателем правления РОО «Комитет по поддержке ветеранов СВО» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский участник спецоперации, экс-депутат заксобрания края Александр Григоренко получил новый пост. Он избран председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО». «2 августа состоялось собрание членов и заседание правления региональной общественной организации „Комитет по поддержке ветеранов СВО“. Членами организации единогласно приняты решения по формированию нового состава правления. Председателем правления избран Александр Григоренко», — сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края был учрежден в Пермском крае год назад. Его задача — привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. Григоренко также является одним из учредителей «Ассоциации ветеранов СВО» Пермского края. За участие в спецоперации он имеет несколько наград, в том числе орден Мужества. URA.RU рассказывало, что в августе этого года Григоренко будет назначен на должность директора школы №87 в Кировском районе Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский участник спецоперации, экс-депутат заксобрания края Александр Григоренко получил новый пост. Он избран председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО». «2 августа состоялось собрание членов и заседание правления региональной общественной организации „Комитет по поддержке ветеранов СВО“. Членами организации единогласно приняты решения по формированию нового состава правления. Председателем правления избран Александр Григоренко», — сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края был учрежден в Пермском крае год назад. Его задача — привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. Григоренко также является одним из учредителей «Ассоциации ветеранов СВО» Пермского края. За участие в спецоперации он имеет несколько наград, в том числе орден Мужества. URA.RU рассказывало, что в августе этого года Григоренко будет назначен на должность директора школы №87 в Кировском районе Перми.