04 августа 2024
03 августа 2024

Пермский ветеран СВО Александр Григоренко получил новый пост

Пермяк Григоренко получил должность в комитете по поддержке ветеранов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко избран председателем правления РОО «Комитет по поддержке ветеранов СВО» Фото:

Пермский участник спецоперации, экс-депутат заксобрания края Александр Григоренко получил новый пост. Он избран председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО».

«2 августа состоялось собрание членов и заседание правления региональной общественной организации „Комитет по поддержке ветеранов СВО“. Членами организации единогласно приняты решения по формированию нового состава правления. Председателем правления избран Александр Григоренко», — сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края был учрежден в Пермском крае год назад. Его задача — привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения.

Григоренко также является одним из учредителей «Ассоциации ветеранов СВО» Пермского края. За участие в спецоперации он имеет несколько наград, в том числе орден Мужества. URA.RU рассказывало, что в августе этого года Григоренко будет назначен на должность директора школы №87 в Кировском районе Перми.

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Пермский участник спецоперации, экс-депутат заксобрания края Александр Григоренко получил новый пост. Он избран председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО». «2 августа состоялось собрание членов и заседание правления региональной общественной организации „Комитет по поддержке ветеранов СВО“. Членами организации единогласно приняты решения по формированию нового состава правления. Председателем правления избран Александр Григоренко», — сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края был учрежден в Пермском крае год назад. Его задача — привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. Григоренко также является одним из учредителей «Ассоциации ветеранов СВО» Пермского края. За участие в спецоперации он имеет несколько наград, в том числе орден Мужества. URA.RU рассказывало, что в августе этого года Григоренко будет назначен на должность директора школы №87 в Кировском районе Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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