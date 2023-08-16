Пермский штурмовик объяснил, кто должен платить контрактникам «подъемные»

Пермский штурмовик Григоренко: обеспечивать выплатами контрактников должно Минобороны

Обязанность обеспечить контрактников всем необходимым лежит на Минобороны, заявил Григоренко Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обязанность обеспечить контрактников материальной помощью полностью лежит на Министерстве обороны РФ. Об этом в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» написал пермский экс-депутат, участник спецоперации Александр Григоренко. Он отметил, что для получения материальных выплат военнослужащие должны написать заявление в той части, где проходят службу.

«Обязанность по финансовому обеспечению военнослужащих лежит на Минобороны. И оно свои обязательства, в целом, выполняет. При заключении контракта с воинской частью военнослужащий имеет право на подъемные и на материальную помощь. Для этого нужно только написать заявление в своей части. Ну, и, разумеется, контрактники получают зарплату — сумма зависит от звания, должности, выслуги и, разумеется, от нахождения в зоне СВО и выполнения боевых задач», — отметил Григоренко. Он добавил также, что родные регионы, от которых контрактники идут служить, могут вводить свои «подъемные», но «это не является обязанностью региональных властей».

Ранее в Сети появилось видео, на котором военнослужащие обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они заявили, что являются жителями Прикамья, которые решили участвовать в спецоперации и отметили, что остались без материальной помощи. В свою очередь, краевые власти пояснили, что в Прикамье действуют различные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Контрактникам также посоветовали обращаться по единым номерам телефонов 117 и 112 в случае, если они столкнулись со сложностями при получении выплат.

Григоренко участвовал в спецоперации в разные периоды 2022 года. На передовой он командовал отрядом штурмовиков и получил тяжелое ранение. Сейчас военнослужащий находится в одном из московских госпиталей. где проходит процесс реабилитации и восстановления. За участие в СВО экс-депутат награжден орденом Мужества и медалями «За отвагу».