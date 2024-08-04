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Жильцы дома в ЯНАО жалуются на невыносимый запах. Фото

Капитальный ремонт дома в Ноябрьске по улице Цоя, 5Б запланирован на 2026 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, трубы, подвал, коммуникации, коммуналка, жкх
Трубы не менялись в доме с советского периода Фото:

Жители дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на отвратительный запах в подъезде, причина которого — подтекающие водные коммуникаций. По сообщению жильцов в социальных сетях, ситуация с изношенными трубами — давняя проблема жилого здания.

«Выходишь из квартиры на верхних этажах и то воняет невыносимо, страшно тогда представить, что происходит на первых. В доме по улице Цоя, 5Б происходит такая ситуация уже не первый раз. Лично у меня возникает вопрос, когда с этим что-то будут делать?», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK.

В комментариях к посту жители города сообщили, что в доме по улице Цоя, 5В — то же самое. Также жалуются на адрес: улица Дзержинского, 17.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом 5Б по улице Цоя. «Официальной жалобы от жителей дома в УК не поступало. Капитальный ремонт (плюс коммуникации) в этом доме запланирован на 2026 год», — сообщил диспетчер УК «НРЭК №2».

В УК пообещали найти пост в социальных сетях и разобраться в ситуации. На данный момент аварийная бригада работает по другим адресам.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что трубы в подвале жилого дома Ноябрьска проржавели до дыр. Дом по адресу Цоя, 7 также находится под управлением управляющей компании «НРЭК №2».

Фото из подъезда дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске
Фото из подъезда дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске

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Жители дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на отвратительный запах в подъезде, причина которого — подтекающие водные коммуникаций. По сообщению жильцов в социальных сетях, ситуация с изношенными трубами — давняя проблема жилого здания. «Выходишь из квартиры на верхних этажах и то воняет невыносимо, страшно тогда представить, что происходит на первых. В доме по улице Цоя, 5Б происходит такая ситуация уже не первый раз. Лично у меня возникает вопрос, когда с этим что-то будут делать?», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK. В комментариях к посту жители города сообщили, что в доме по улице Цоя, 5В — то же самое. Также жалуются на адрес: улица Дзержинского, 17. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом 5Б по улице Цоя. «Официальной жалобы от жителей дома в УК не поступало. Капитальный ремонт (плюс коммуникации) в этом доме запланирован на 2026 год», — сообщил диспетчер УК «НРЭК №2». В УК пообещали найти пост в социальных сетях и разобраться в ситуации. На данный момент аварийная бригада работает по другим адресам. Ранее редакция URA.RU сообщила, что трубы в подвале жилого дома Ноябрьска проржавели до дыр. Дом по адресу Цоя, 7 также находится под управлением управляющей компании «НРЭК №2».
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© Служба новостей «URA.RU»
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