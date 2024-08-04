Жильцы дома в ЯНАО жалуются на невыносимый запах. Фото

Капитальный ремонт дома в Ноябрьске по улице Цоя, 5Б запланирован на 2026 год

05 августа 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Трубы не менялись в доме с советского периода Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Жители дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на отвратительный запах в подъезде, причина которого — подтекающие водные коммуникаций. По сообщению жильцов в социальных сетях, ситуация с изношенными трубами — давняя проблема жилого здания. «Выходишь из квартиры на верхних этажах и то воняет невыносимо, страшно тогда представить, что происходит на первых. В доме по улице Цоя, 5Б происходит такая ситуация уже не первый раз. Лично у меня возникает вопрос, когда с этим что-то будут делать?», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK. В комментариях к посту жители города сообщили, что в доме по улице Цоя, 5В — то же самое. Также жалуются на адрес: улица Дзержинского, 17. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом 5Б по улице Цоя. «Официальной жалобы от жителей дома в УК не поступало. Капитальный ремонт (плюс коммуникации) в этом доме запланирован на 2026 год», — сообщил диспетчер УК «НРЭК №2». В УК пообещали найти пост в социальных сетях и разобраться в ситуации. На данный момент аварийная бригада работает по другим адресам. Ранее редакция URA.RU сообщила, что трубы в подвале жилого дома Ноябрьска проржавели до дыр. Дом по адресу Цоя, 7 также находится под управлением управляющей компании «НРЭК №2». Фото из подъезда дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске Фото из группы «Злой Ноябрянин» в VK Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома по улице Цоя, 5Б в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на отвратительный запах в подъезде, причина которого — подтекающие водные коммуникаций. По сообщению жильцов в социальных сетях, ситуация с изношенными трубами — давняя проблема жилого здания. «Выходишь из квартиры на верхних этажах и то воняет невыносимо, страшно тогда представить, что происходит на первых. В доме по улице Цоя, 5Б происходит такая ситуация уже не первый раз. Лично у меня возникает вопрос, когда с этим что-то будут делать?», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK. В комментариях к посту жители города сообщили, что в доме по улице Цоя, 5В — то же самое. Также жалуются на адрес: улица Дзержинского, 17. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом 5Б по улице Цоя. «Официальной жалобы от жителей дома в УК не поступало. Капитальный ремонт (плюс коммуникации) в этом доме запланирован на 2026 год», — сообщил диспетчер УК «НРЭК №2». В УК пообещали найти пост в социальных сетях и разобраться в ситуации. На данный момент аварийная бригада работает по другим адресам. Ранее редакция URA.RU сообщила, что трубы в подвале жилого дома Ноябрьска проржавели до дыр. Дом по адресу Цоя, 7 также находится под управлением управляющей компании «НРЭК №2».