Курганские пограничники запретили ввозить молочный напиток из Киргизии в Россию. Фото

05 августа 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Курганскую область не пустили более тонны курута из Киргизии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Петуховском округе Курганской области сотрудники погрануправления ФСБ и Россельхознадзора не дали ввезти в Россию 1200 кг киргизского курута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора. «Сотрудниками был остановлен автомобиль, следовавший из г. Бишкек Республики Киргизия в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 1200 кг готового молочного напитка (курута) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — рассказали в ведомстве. Груз пытались ввезти 3 августа через пункт пропуска «Петухово». Представители Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям объяснили перевозчику правила перемещения грузов в Россию. Машину с курутом отправили обратно в Киргизию для оформления сопроводительных документов. Курут везли из Киргизии Фото: пресс-служба Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петуховском округе Курганской области сотрудники погрануправления ФСБ и Россельхознадзора не дали ввезти в Россию 1200 кг киргизского курута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора. «Сотрудниками был остановлен автомобиль, следовавший из г. Бишкек Республики Киргизия в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 1200 кг готового молочного напитка (курута) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — рассказали в ведомстве. Груз пытались ввезти 3 августа через пункт пропуска «Петухово». Представители Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям объяснили перевозчику правила перемещения грузов в Россию. Машину с курутом отправили обратно в Киргизию для оформления сопроводительных документов.