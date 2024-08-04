04 августа 2024
03 августа 2024

Курганские пограничники запретили ввозить молочный напиток из Киргизии в Россию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
В Курганскую область не пустили более тонны курута из Киргизии (архивное фото) Фото:

В Петуховском округе Курганской области сотрудники погрануправления ФСБ и Россельхознадзора не дали ввезти в Россию 1200 кг киргизского курута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора.

«Сотрудниками был остановлен автомобиль, следовавший из г. Бишкек Республики Киргизия в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 1200 кг готового молочного напитка (курута) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — рассказали в ведомстве. Груз пытались ввезти 3 августа через пункт пропуска «Петухово».

Представители Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям объяснили перевозчику правила перемещения грузов в Россию. Машину с курутом отправили обратно в Киргизию для оформления сопроводительных документов.

Курут везли из Киргизии
Курут везли из Киргизии
Фото:

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В Петуховском округе Курганской области сотрудники погрануправления ФСБ и Россельхознадзора не дали ввезти в Россию 1200 кг киргизского курута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора. «Сотрудниками был остановлен автомобиль, следовавший из г. Бишкек Республики Киргизия в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 1200 кг готового молочного напитка (курута) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — рассказали в ведомстве. Груз пытались ввезти 3 августа через пункт пропуска «Петухово». Представители Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям объяснили перевозчику правила перемещения грузов в Россию. Машину с курутом отправили обратно в Киргизию для оформления сопроводительных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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