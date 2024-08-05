В Тюмени пытаются потушить крупный пожар. Видео

В Тюмени тушат горящий строительный мусор на площади в 300 квадратных метров

05 августа 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Пожар возник на улице Чекистов Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на улице Чекистов тушат крупный пожар: огонь охватил 300 квадратных метров строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюмени огнеборцы тушат пожар на улице Чекистов, где горит строительный мусор на площади в 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — сообщает ведомство. Си стихией борются 14 человек и четыре единицы спецтехники. МЧС опубликовало видео ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Чекистов тушат крупный пожар: огонь охватил 300 квадратных метров строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюмени огнеборцы тушат пожар на улице Чекистов, где горит строительный мусор на площади в 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — сообщает ведомство. Си стихией борются 14 человек и четыре единицы спецтехники. МЧС опубликовало видео ЧП.