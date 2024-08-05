Пожар возник на улице Чекистов
В Тюмени на улице Чекистов тушат крупный пожар: огонь охватил 300 квадратных метров строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Тюмени огнеборцы тушат пожар на улице Чекистов, где горит строительный мусор на площади в 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — сообщает ведомство.
Си стихией борются 14 человек и четыре единицы спецтехники. МЧС опубликовало видео ЧП.
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