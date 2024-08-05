В Тюмени пытаются потушить крупный пожар. Видео

В Тюмени тушат горящий строительный мусор на площади в 300 квадратных метров
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
Пожар возник на улице Чекистов Фото:

В Тюмени на улице Чекистов тушат крупный пожар: огонь охватил 300 квадратных метров строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Тюмени огнеборцы тушат пожар на улице Чекистов, где горит строительный мусор на площади в 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — сообщает ведомство.

Си стихией борются 14 человек и четыре единицы спецтехники. МЧС опубликовало видео ЧП.

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В Тюмени на улице Чекистов тушат крупный пожар: огонь охватил 300 квадратных метров строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюмени огнеборцы тушат пожар на улице Чекистов, где горит строительный мусор на площади в 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — сообщает ведомство. Си стихией борются 14 человек и четыре единицы спецтехники. МЧС опубликовало видео ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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