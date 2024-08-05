Чиновники раскрыли, на каких участках Мяготина в Кургане появится твердое покрытие. Фото

В Кургане на Коли Мяготина укладывают новый асфальт
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Улица Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина, стрительная машина
Новый асфальт укладывают на Коли Мяготина в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане в рамках ремонта улицы Коли Мяготина возле улицы Пролетарской уложили верхний слой асфальта. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«На участке от Пролетарской в сторону Красина подрядчик ведет укладку верхнего слоя асфальта. Также производится фрезеровка примыканий, включая заезды и парковочные карманы. Сегодня в ночную смену будет производиться укладка асфальта на этих участках от Ленина до Володарского», — указано в сообщении. Во вторник рабочие продолжат укладку асфальта в сторону ул. Красина.

В мэрии отметили, что в рамках ремонта улицы К. Мяготина применяется комплексный подход: помимо дорожного покрытия, обновляются тротуары, газоны, дворовые и общественные территории, фасады зданий и освещение. Ранее на дороге были заменены изношенные инженерные сети. Власти планируют отремонтировать дорогу до конца августа.

Асфальт укладывают возле ул. Пролетарской
Асфальт укладывают возле ул. Пролетарской
Фото:
В дальнейшем работы будут продвигаться в сторону ул. Красина
В дальнейшем работы будут продвигаться в сторону ул. Красина
Фото:

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В Кургане в рамках ремонта улицы Коли Мяготина возле улицы Пролетарской уложили верхний слой асфальта. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «На участке от Пролетарской в сторону Красина подрядчик ведет укладку верхнего слоя асфальта. Также производится фрезеровка примыканий, включая заезды и парковочные карманы. Сегодня в ночную смену будет производиться укладка асфальта на этих участках от Ленина до Володарского», — указано в сообщении. Во вторник рабочие продолжат укладку асфальта в сторону ул. Красина. В мэрии отметили, что в рамках ремонта улицы К. Мяготина применяется комплексный подход: помимо дорожного покрытия, обновляются тротуары, газоны, дворовые и общественные территории, фасады зданий и освещение. Ранее на дороге были заменены изношенные инженерные сети. Власти планируют отремонтировать дорогу до конца августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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