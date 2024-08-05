В Кургане на Коли Мяготина укладывают новый асфальт

Новый асфальт укладывают на Коли Мяготина в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в рамках ремонта улицы Коли Мяготина возле улицы Пролетарской уложили верхний слой асфальта. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«На участке от Пролетарской в сторону Красина подрядчик ведет укладку верхнего слоя асфальта. Также производится фрезеровка примыканий, включая заезды и парковочные карманы. Сегодня в ночную смену будет производиться укладка асфальта на этих участках от Ленина до Володарского», — указано в сообщении. Во вторник рабочие продолжат укладку асфальта в сторону ул. Красина.

В мэрии отметили, что в рамках ремонта улицы К. Мяготина применяется комплексный подход: помимо дорожного покрытия, обновляются тротуары, газоны, дворовые и общественные территории, фасады зданий и освещение. Ранее на дороге были заменены изношенные инженерные сети. Власти планируют отремонтировать дорогу до конца августа.

Асфальт укладывают возле ул. Пролетарской Фото: пресс-служба администрации Кургана

В дальнейшем работы будут продвигаться в сторону ул. Красина Фото: пресс-служба администрации Кургана