В Кургане в рамках ремонта улицы Коли Мяготина возле улицы Пролетарской уложили верхний слой асфальта. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«На участке от Пролетарской в сторону Красина подрядчик ведет укладку верхнего слоя асфальта. Также производится фрезеровка примыканий, включая заезды и парковочные карманы. Сегодня в ночную смену будет производиться укладка асфальта на этих участках от Ленина до Володарского», — указано в сообщении. Во вторник рабочие продолжат укладку асфальта в сторону ул. Красина.
В мэрии отметили, что в рамках ремонта улицы К. Мяготина применяется комплексный подход: помимо дорожного покрытия, обновляются тротуары, газоны, дворовые и общественные территории, фасады зданий и освещение. Ранее на дороге были заменены изношенные инженерные сети. Власти планируют отремонтировать дорогу до конца августа.
Асфальт укладывают возле ул. Пролетарской
Фото: пресс-служба администрации Кургана
В дальнейшем работы будут продвигаться в сторону ул. Красина
Фото: пресс-служба администрации Кургана
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В Кургане в рамках ремонта улицы Коли Мяготина возле улицы Пролетарской уложили верхний слой асфальта. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «На участке от Пролетарской в сторону Красина подрядчик ведет укладку верхнего слоя асфальта. Также производится фрезеровка примыканий, включая заезды и парковочные карманы. Сегодня в ночную смену будет производиться укладка асфальта на этих участках от Ленина до Володарского», — указано в сообщении. Во вторник рабочие продолжат укладку асфальта в сторону ул. Красина. В мэрии отметили, что в рамках ремонта улицы К. Мяготина применяется комплексный подход: помимо дорожного покрытия, обновляются тротуары, газоны, дворовые и общественные территории, фасады зданий и освещение. Ранее на дороге были заменены изношенные инженерные сети. Власти планируют отремонтировать дорогу до конца августа.