Крупные политические партии зарегистрировали всех кандидатов на муниципальные выборы в ЯНАО

Избиркомы Ямала допустили всех кандидатов от КПРФ, ЛДПР и СРЗП до выборов

05 августа 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Ни один кандидат от крупных политических партий на Ямале не получил отказ в регистрации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Территориальные избиркомы допустили всех кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» до выборов в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Участвовать в борьбе за мандат в Лабытнанги смогут и «Новые люди», следует из документов на сайтах местных ТИК. «Парламентские партии на Ямале занимают умеренную позицию. Их участие в выборах не доставит проблем власти и не отразится на планах по получению единороссами депутатского большинства в муниципальных думах», — рассказали агентству собеседники в политических кругах Ямала. На места в гордумах Ямала претендуют 17 кандидатов от КПРФ и по 15 кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России». Впервые на выборы в ЯНАО заявились и «Новые люди» — в Лабытнанги от партии намерен избираться директор местного Молодежного центра Никита Цыганов. Отказы в регистрации получили: единственный представитель партии «Гражданская инициатива» — кандидат в депутаты думы Салехарда Марк Вануйто и 7 самовыдвиженцев. Всего на 66 мандатов в гордумах Ямала претендуют 132 кандидата — изначально на выборы выдвинулся 141 человек. Ранее URA.RU сообщало о том, что от выборов в думу Ноябрьска отстранили местного депутата Александра Бондарчука. До этого в регистрации отказали четырем членам его семьи — все они шли на выборы как самовыдвиженцы в первом (пятимандатном) избирательном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территориальные избиркомы допустили всех кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» до выборов в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Участвовать в борьбе за мандат в Лабытнанги смогут и «Новые люди», следует из документов на сайтах местных ТИК. «Парламентские партии на Ямале занимают умеренную позицию. Их участие в выборах не доставит проблем власти и не отразится на планах по получению единороссами депутатского большинства в муниципальных думах», — рассказали агентству собеседники в политических кругах Ямала. На места в гордумах Ямала претендуют 17 кандидатов от КПРФ и по 15 кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России». Впервые на выборы в ЯНАО заявились и «Новые люди» — в Лабытнанги от партии намерен избираться директор местного Молодежного центра Никита Цыганов. Отказы в регистрации получили: единственный представитель партии «Гражданская инициатива» — кандидат в депутаты думы Салехарда Марк Вануйто и 7 самовыдвиженцев. Всего на 66 мандатов в гордумах Ямала претендуют 132 кандидата — изначально на выборы выдвинулся 141 человек. Ранее URA.RU сообщало о том, что от выборов в думу Ноябрьска отстранили местного депутата Александра Бондарчука. До этого в регистрации отказали четырем членам его семьи — все они шли на выборы как самовыдвиженцы в первом (пятимандатном) избирательном округе.