Житель ЯНАО, убивший приятеля в новогодние праздники, отсидит больше, чем рассчитывал

Суд ужесточил наказание мужчине из Ноябрьска, убившего приятеля

06 августа 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ноябрянин, зарезавший приятеля в Новый год, проведет восемь лет в колонии Фото: Стас Этвеш © URA.RU Прокуратура ЯНАО обжаловала приговор горсуда Ноябрьска в отношении мужчины, зарезавшего приятеля 2 января. Первоначально он был осужден за превышение пределов необходимой обороны, но обвинение с этим не согласилось, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Ноябрьский горсуд осудил виновного за убийство при превышении пределов необходимой обороны к одному году восьми месяцам лишения свободы. Гособвинитель обжаловал его, указав, что смертельный удар ножом нанесен в отсутствие какой-либо угрозы посягательства на жизнь и здоровье подсудимого, обороняться от действий потерпевшего не было необходимости», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Убийство в Ноябрьске произошло 2 января. Обвиняемый пришел в гости к приятелю для продолжения новогоднего банкета. Они совместно распивали алкогольные напитки, но в процессе повздорили и ударил хозяина ножом в живот. От раны хозяин квартиры скончался. Следователи окружного СУ СКР расследователи дело в отношении обвиняемого по статье «Убийство», но суд первой инстанции переквалифицировал статью на «Превышение пределов необходимой обороны» и приговорил мужчину к одному году восьми месяцам в колонии строгого режима. Суд ЯНАО изменил статью на «Убийство» и теперь ноябрянин проведет в колонии восемь лет. Кроме того, ему придется заплатить родственникам убитого один миллион рублей (часть суммы он уже выплатил ранее). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ЯНАО обжаловала приговор горсуда Ноябрьска в отношении мужчины, зарезавшего приятеля 2 января. Первоначально он был осужден за превышение пределов необходимой обороны, но обвинение с этим не согласилось, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Ноябрьский горсуд осудил виновного за убийство при превышении пределов необходимой обороны к одному году восьми месяцам лишения свободы. Гособвинитель обжаловал его, указав, что смертельный удар ножом нанесен в отсутствие какой-либо угрозы посягательства на жизнь и здоровье подсудимого, обороняться от действий потерпевшего не было необходимости», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Убийство в Ноябрьске произошло 2 января. Обвиняемый пришел в гости к приятелю для продолжения новогоднего банкета. Они совместно распивали алкогольные напитки, но в процессе повздорили и ударил хозяина ножом в живот. От раны хозяин квартиры скончался. Следователи окружного СУ СКР расследователи дело в отношении обвиняемого по статье «Убийство», но суд первой инстанции переквалифицировал статью на «Превышение пределов необходимой обороны» и приговорил мужчину к одному году восьми месяцам в колонии строгого режима. Суд ЯНАО изменил статью на «Убийство» и теперь ноябрянин проведет в колонии восемь лет. Кроме того, ему придется заплатить родственникам убитого один миллион рублей (часть суммы он уже выплатил ранее).