Жители поселков ЯНАО не смогут путешествовать по воде

Речное сообщение между поселками в ЯНАО приостановили из-за поломки катера
В Пуровском районе ЯНАО из-за поломки катера остановлено речное сообщение между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта.
«В связи с поломкой катера „Ляд Айваседо“»» временно прекращены регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург — Уренгой — Самбург». Северречфлот принимает меры по скорейшему ремонту», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района в telegram-канале.
Ремонт планируют закончить 11 августа. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.
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