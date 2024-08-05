05 августа 2024

Жители поселков ЯНАО не смогут путешествовать по воде

В Пуровском районе ЯНАО сломанный катер прервал речное сообщение
© Служба новостей «URA.RU»
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Речное сообщение между поселками в ЯНАО приостановили из-за поломки катера
Речное сообщение между поселками в ЯНАО приостановили из-за поломки катера Фото:

В Пуровском районе ЯНАО из-за поломки катера остановлено речное сообщение между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта.

«В связи с поломкой катера „Ляд Айваседо“»» временно прекращены регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург — Уренгой — Самбург». Северречфлот принимает меры по скорейшему ремонту», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района в telegram-канале.

Ремонт планируют закончить 11 августа. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.

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В Пуровском районе ЯНАО из-за поломки катера остановлено речное сообщение между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта. «В связи с поломкой катера „Ляд Айваседо“»» временно прекращены регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург  — Уренгой — Самбург». Северречфлот принимает меры по скорейшему ремонту», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района в telegram-канале. Ремонт планируют закончить 11 августа. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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