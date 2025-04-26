Волонтеры Нового Уренгоя передали 65 килограмм корма приюту для животных

В Новом Уренгое (ЯНАО) волонтеры «Добро.Центра» привезли в приют для бездомных животных «ГороДог» 65 килограмм корма. Об этом сообщили в мэрии города.
«Волонтеры „Добро.Центра“ посетили приют для бездомных животных „ГороДог“, да не с пустыми руками. Они привезли с собой: более 50 килограмм сухого корма и более 15 килограмм влажного корма», — написано в telegram-канале ведомства.
Также добровольцы передали приюту 30 килограмм ветоши, 20 килограмм наполнителя, средства для ухода за животными, игрушки и несколько лежанок. Помимо этого, они подарили «братьям нашим меньшим» самое важное — ласку и заботу. Вся эта поддержка стала действительно большой помощью.
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