26 апреля 2025
25 апреля 2025

Волонтеры Нового Уренгоя передали 65 килограмм корма приюту для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры привезли в приют сухой и влажный корма
Волонтеры привезли в приют сухой и влажный корма Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) волонтеры «Добро.Центра» привезли в приют для бездомных животных «ГороДог» 65 килограмм корма. Об этом сообщили в мэрии города.

«Волонтеры „Добро.Центра“ посетили приют для бездомных животных „ГороДог“, да не с пустыми руками. Они привезли с собой: более 50 килограмм сухого корма и более 15 килограмм влажного корма», — написано в telegram-канале ведомства.

Также добровольцы передали приюту 30 килограмм ветоши, 20 килограмм наполнителя, средства для ухода за животными, игрушки и несколько лежанок. Помимо этого, они подарили «братьям нашим меньшим» самое важное — ласку и заботу. Вся эта поддержка стала действительно большой помощью.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) волонтеры «Добро.Центра» привезли в приют для бездомных животных «ГороДог» 65 килограмм корма. Об этом сообщили в мэрии города. «Волонтеры „Добро.Центра“ посетили приют для бездомных животных „ГороДог“, да не с пустыми руками. Они привезли с собой: более 50 килограмм сухого корма и более 15 килограмм влажного корма», — написано в telegram-канале ведомства. Также добровольцы передали приюту 30 килограмм ветоши, 20 килограмм наполнителя, средства для ухода за животными, игрушки и несколько лежанок. Помимо этого, они подарили «братьям нашим меньшим» самое важное — ласку и заботу. Вся эта поддержка стала действительно большой помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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