В России с 1 мая взлетят цены на стройматериалы

С наступлением мая спрос на стройматериалы в России ожидаемо вырастет, что отразится на ценах. Участники рынка прогнозируют удорожание в пределах 7-25%.
«Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15-20%. Наибольшее удорожание (до 25%) можно ожидать на отделочные материалы из Европы. Это связано с турбулентностью мировых валют и логистическими издержками», — отмечают собеседники Life.ru.
Рост цен на бетон, вероятно, окажется в пределах 15%. Традиционно на 12–16% взлетит стоимость металлопроката. Большую стабильность продемонстрируют цены на кирпич, газобетон и древесину. Ожидается удорожание в пределах инфляции (на 7–8%).
Ранее аналитики установили, что из-за укрепления курса рубля продавцы повсеместно стали снижать цену на свою продукцию. При этом с 1 мая в стране произойдет резкий взлет цен на авто из-за новой системы расчета утильсбора, уверены эксперты.
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