В России с 1 мая взлетят цены на стройматериалы

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Ожидается, что рост цен на основные строительные материалы не превысит 20%
Ожидается, что рост цен на основные строительные материалы не превысит 20% Фото:

С наступлением мая спрос на стройматериалы в России ожидаемо вырастет, что отразится на ценах. Участники рынка прогнозируют удорожание в пределах 7-25%.

«Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15-20%. Наибольшее удорожание (до 25%) можно ожидать на отделочные материалы из Европы. Это связано с турбулентностью мировых валют и логистическими издержками», — отмечают собеседники Life.ru.

Рост цен на бетон, вероятно, окажется в пределах 15%. Традиционно на 12–16% взлетит стоимость металлопроката. Большую стабильность продемонстрируют цены на кирпич, газобетон и древесину. Ожидается удорожание в пределах инфляции (на 7–8%).

Ранее аналитики установили, что из-за укрепления курса рубля продавцы повсеместно стали снижать цену на свою продукцию. При этом с 1 мая в стране произойдет резкий взлет цен на авто из-за новой системы расчета утильсбора, уверены эксперты.

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С наступлением мая спрос на стройматериалы в России ожидаемо вырастет, что отразится на ценах. Участники рынка прогнозируют удорожание в пределах 7-25%. «Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15-20%. Наибольшее удорожание (до 25%) можно ожидать на отделочные материалы из Европы. Это связано с турбулентностью мировых валют и логистическими издержками», — отмечают собеседники Life.ru. Рост цен на бетон, вероятно, окажется в пределах 15%. Традиционно на 12–16% взлетит стоимость металлопроката. Большую стабильность продемонстрируют цены на кирпич, газобетон и древесину. Ожидается удорожание в пределах инфляции (на 7–8%). Ранее аналитики установили, что из-за укрепления курса рубля продавцы повсеместно стали снижать цену на свою продукцию. При этом с 1 мая в стране произойдет резкий взлет цен на авто из-за новой системы расчета утильсбора, уверены эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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