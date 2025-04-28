В Госдуме предложили снизить пенсионный коэффициент для части россиян

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в правительство законопроект, предусматривающий снижение минимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с 30 до 20 баллов для родителей и опекунов детей с инвалидностью при назначении страховой пенсии. Авторы проекта отметили, что на практике уже фиксируются случаи отказа в назначении пенсии матерям, которые воспитывают детей-инвалидов.
«Законопроектом предлагается назначать страховую пенсию по старости при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 20 [баллов] родителям и лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости.
В документе также подчеркивается, что, согласно действующим нормам, право на получение страховой пенсии по старости имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины — 60 лет. Однако для оформления пенсии необходимо не только наличие не менее 15 лет страхового стажа, но и накопление ИПК в размере не менее 30 баллов. При этом, чтобы получить один пенсионный балл в 2025 году, требуется ежемесячный доход от 22 990 рублей. Это значение превышает установленный на данный момент минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей. Авторы законопроекта отметили, что уже были зафиксированы случаи, когда матерям детей-инвалидов отказывали в назначении пенсии. Это связывали с недостаточным количеством пенсионных баллов, несмотря на наличие необходимого страхового стажа.
Один из инициаторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщил, что родители детей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при начислении пенсии, так как зачастую не могут набрать необходимое число баллов из-за невозможности полноценно трудиться. В таком случае, по его словам, государство должно оказывать дополнительную соцподдержку таким гражданам.
Ранее стало известно, что Социальный фонд России произведет автоматический перерасчет пенсии для неработающих пенсионеров при появлении новых обстоятельств, способных повлиять на размер выплат. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, что такими основаниями могут стать появление дополнительных иждивенцев, либо получение пенсионером статуса, связанного с достижением определенного возраста, передает 360.ru. Кроме того, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов отметил, что россияне могут увеличить свою пенсию, если примут участие в программе долгосрочных сбережений или выйдут на нее на 10 лет позже, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.