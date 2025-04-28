Кремль ждет от Киева сигнал по переговорам

Москва ожидает от Киева проявления готовности к возобновлению прямого диалога по текущему конфликту. Однако пока каких-либо соответствующих шагов со стороны Украины не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий», — заявил Песков в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Он также отметил, что усилия США, направленные на урегулирования ситуации вокруг Украины в мирное русло, продолжаются.
При этом РФ подтверждает свою готовность приступить к переговорному процессу с Украиной без предварительных условий. Песков добавил, что СВО на данный момент продолжается.
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