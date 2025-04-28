Кремль ждет от Киева сигнал по переговорам

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Песков заявил, что Киев пока не предпринимает действий для начала переговоров
Песков заявил, что Киев пока не предпринимает действий для начала переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва ожидает от Киева проявления готовности к возобновлению прямого диалога по текущему конфликту. Однако пока каких-либо соответствующих шагов со стороны Украины не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий», — заявил Песков в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Он также отметил, что усилия США, направленные на урегулирования ситуации вокруг Украины в мирное русло, продолжаются.

При этом РФ подтверждает свою готовность приступить к переговорному процессу с Украиной без предварительных условий. Песков добавил, что СВО на данный момент  продолжается.

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Москва ожидает от Киева проявления готовности к возобновлению прямого диалога по текущему конфликту. Однако пока каких-либо соответствующих шагов со стороны Украины не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий», — заявил Песков в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Он также отметил, что усилия США, направленные на урегулирования ситуации вокруг Украины в мирное русло, продолжаются. При этом РФ подтверждает свою готовность приступить к переговорному процессу с Украиной без предварительных условий. Песков добавил, что СВО на данный момент  продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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