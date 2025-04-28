В России введут уголовную ответственность за пользование чужой картой

Дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги оформляют или передают свои банковские карты мошенникам, ждет уголовная ответственность за это: от штрафа в один миллион рублей до лишения свободы на шесть лет. При этом злоумышленникам, использующим эти карты, также грозит шестилетний срок в тюрьме. Об этом говорится в проекте поправок в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»).
«Для тех, кто приобретает карты специально для мошенников, меры строже: штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет», — говорится в проекте закона. Информацию передают «Ведомости». Самые строгие меры — до пяти лет принудительных работ или до шести лет заключения — установлены для тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил для газеты, что на данный момент в России уже принят комплексный закон по защите граждан от мошенников, но состоит из 30 мер. При этом рассмотрения новых поправок в уголовную статью для дальнейшего их внесения в Госдуму пройдет 28 апреля.
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