РБК: власти намерены выяснить, кто и почему не работает в РФ

Правительство России подготовило новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на период 2025–2027 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.
«На основе этой аналитики Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — говорится в проекте. Разработчиком плана выступило Министерство труда, согласовав его с другими заинтересованными ведомствами.
План включает 18 мер на федеральном и региональном уровнях, направленных на сбор новой информации о рынке труда, в том числе о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также на усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактике нарушений трудового законодательства. В частности, планируется провести анализ численности неработающих россиян трудоспособного возраста и их структуру — эту задачу должен будет выполнить Роструд до 15 июля 2025 года.
Документ придет на смену предыдущему плану по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022–2024 годах. В числе дополнительных мер нового плана — анализ демографической структуры неработающих и разработка инициатив по их вовлечению в рынок труда. По данным Росстата, в 2023 году численность населения трудоспособного возраста, не входящего в состав рабочей силы, составляла 14,9 млн человек; из них 11,8 млн не выражали желания работать, а 697 тысяч относились к потенциальной рабочей силе.
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