Над Курской областью ночью сбиты четыре ракеты и четыре БПЛА

В Курской области минувшей ночью были уничтожены четыре ракеты и столько же беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем
Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней украинские солдаты предпринимают попытки проникнуть вглубь территории Курской области, находящейся в непосредственной близости к государственной границе. В настоящий момент основные боевые действия сосредоточены в районе города Суджа.
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