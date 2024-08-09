Над Курской областью ночью сбиты четыре ракеты и четыре БПЛА

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
В Курской области уничтожили четыре БПЛА самолетного типа Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области минувшей ночью были уничтожены четыре ракеты и столько же беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Обломки беспилотников еще не обнаружены.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней украинские солдаты предпринимают попытки проникнуть вглубь территории Курской области, находящейся в непосредственной близости к государственной границе. В настоящий момент основные боевые действия сосредоточены в районе города Суджа.

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В Курской области минувшей ночью были уничтожены четыре ракеты и столько же беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Обломки беспилотников еще не обнаружены. Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней украинские солдаты предпринимают попытки проникнуть вглубь территории Курской области, находящейся в непосредственной близости к государственной границе. В настоящий момент основные боевые действия сосредоточены в районе города Суджа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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