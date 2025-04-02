Ответ на угрозы Трампа и будет ли Бессмертный полк: о чем Песков заявил журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал разъяснения о порядке проведения празднования Дня Победы в 2025 году и сообщил, что вопрос о проведении шествия Бессмертного полка пока не решен. Кроме того, он обсудил угрозы президента США Дональда Трампа относительно введения пошлин на российскую нефть.
В ходе обсуждения также затрагивались последствия атак ВСУ на энергообъекты России вопреки запрету. Подробнее об этих и других заявлениях Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Празднование Дня Победы и безопасность
В ответ на вопросы о праздновании Дня Победы и возможности шествия Бессмертного полка, Песков заявил, что все должно быть своевременно оформлено и доведено до граждан. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечения безопасности в день празднования, подчеркнув, что ничего не должно омрачить этот важный для народа праздник.
Поручения президента и новая служба в области миграции
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на совершенствование управления в сфере миграции. В рамках этих изменений была учреждена новая должность: первым заместителем министра внутренних дел, который также будет выполнять функции начальника новой службы, стал бывший бывший прокурор Новгородской области, заместитель генерального прокурора Игоря Краснова Андрей Кикоть.
Также Песков указал на изменения в составе межведомственной комиссии Совета безопасности, которая будет активно заниматься вопросами государственной миграционной политики. Песков отметил, что функционирование новой службы по вопросам гражданства и мигрантов повысит эффективность обработки миграционных процессов, улучшить координацию работы ведомств и увеличить оперативность в решении миграционных вопросов, включая снижение противоправной деятельности.
Планы Трампа и возможная встреча с Путиным
Возможная поездка президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не связана с российским лидером. Песков уточнил, что у президента РФ пока нет конкретных планов на встречу с Трампом, а также отсутствует четкое понимание по дате и месту встречи. Несмотря на это, российская сторона продолжает поддерживать контакты на разных уровнях и через различные каналы.
Мораторий РФ на удары по энергообъектам и ответ США
Песков подтвердил, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергообъектам Украины и доносит это положение дел до американской стороны. Он отметил, что на продолжающиеся атаки Украины на энергетические объекты с американской стороны пока нет реакции.
Подготовка к российско-китайскому саммиту в мае
Песков сообщил о согласовании сроков и места предстоящего саммита России и Китая, добавив, что повестка мероприятия активно разрабатывается. Он подчеркнул, что это очень важное внешнеполитическое событие для Москвы и продолжение контактов на высшем уровне является безусловным приоритетом, независимо от внешних факторов.
Послание Федеральному собранию
На вопрос о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию, Песков ответил, что до майских праздников, вероятно, никаких конкретных планов по этому поводу не будет. Он отметил, что информация будет представлена по мере уточнения планов.
Угрозы Трампа относительно пошлин
По поводу угроз Трампа насчет введения пошлин на российскую нефть, Песков высказал осторожность, заявив, что Путин остается открытым для мирных переговоров и поиска дипломатических решений. Пресс-секретарь отметил, что Россия продолжит работу с американской стороной, подчеркивая при этом нежелание Киева к миру.
Ущерб от ударов ВСУ по инфраструктуре КТК
Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел из-за значительного ущерба, нанесенного в ходе атак украинских вооруженных сил. Дмитрий Песков пояснил, что повреждения инфраструктуры КТК, вызванные ударами дронов, привели к сложным технологическим последствиям, что повлияло на работоспособность всей системы.
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