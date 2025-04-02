Губернатор Кобзев рассказал о борьбе с последствиями крушения Ту-22М3

В Иркутской области обесточенные из-за крушения бомбардировщика Ту-22М3 населенные пункты будут снова подключены к электричеству в ближайшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«В ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска. Подача электроэнергии в населенный пункт Буреть — ориентировочно утро», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Бомбардировщик упал в Иркутской области 2 апреля. В результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик. Также самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта.
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