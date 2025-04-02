02 апреля 2025

Губернатор Кобзев рассказал о борьбе с последствиями крушения Ту-22М3

Кобзев: пропавшее из-за крушения Ту-22М3 электричество скоро восстановят
© Служба новостей «URA.RU»
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Электричество в нескольких населенных пунктах Иркутской области пропало после крушения Ту-22М3
Электричество в нескольких населенных пунктах Иркутской области пропало после крушения Ту-22М3 Фото:

В Иркутской области обесточенные из-за крушения бомбардировщика Ту-22М3 населенные пункты будут снова подключены к электричеству в ближайшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«В ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска. Подача электроэнергии в населенный пункт Буреть — ориентировочно утро», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Бомбардировщик упал в Иркутской области 2 апреля. В результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик. Также самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта.

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В Иркутской области обесточенные из-за крушения бомбардировщика Ту-22М3 населенные пункты будут снова подключены к электричеству в ближайшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «В ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска. Подача электроэнергии в населенный пункт Буреть — ориентировочно утро», — написал губернатор в своем telegram-канале. Бомбардировщик упал в Иркутской области 2 апреля. В результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик. Также самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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