02 апреля 2025

В ГД собрались на 250% ужесточить штрафы за грязные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы за разведение антисанитарии не менялись с 2008 года
Штрафы за разведение антисанитарии не менялись с 2008 года Фото:

Увеличение штрафов на 250% планируют ввести в России за грязные квартиры и антисанитарию в общественных помещениях. Соответствующий законопроект направил на заключение в правительство РФ заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который есть у РИА Новости. Поддержку инициативе выразил Роспотребнадзор, указав, что текущие штрафы не менялись с 2008 года.

Ранее представители одной из партий уже предлагали увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Это касается плохого содержания многоквартирных домов и нарушений в обеспечении жителей коммунальными услугами.

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Увеличение штрафов на 250% планируют ввести в России за грязные квартиры и антисанитарию в общественных помещениях. Соответствующий законопроект направил на заключение в правительство РФ заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который есть у РИА Новости. Поддержку инициативе выразил Роспотребнадзор, указав, что текущие штрафы не менялись с 2008 года. Ранее представители одной из партий уже предлагали увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Это касается плохого содержания многоквартирных домов и нарушений в обеспечении жителей коммунальными услугами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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