02 апреля 2025

В США задумались о будущем после попытки Трампа критиковать Путина

Bloomberg: США захотели смягчить напряженность после заявления Трампа о Путине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп жестко высказался о Путине, и теперь Штаты намерены смягчить ситуацию
Трамп жестко высказался о Путине, и теперь Штаты намерены смягчить ситуацию Фото:

Соединенные Штаты намерены снизить уровень напряженности в отношениях с Россией после заявлений президента Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным», — говорится в материале. На встрече Уиткоффа и Дмитриева ожидается обсуждение нормализации двусторонних отношений после последних острых высказываний.

Ранее Трамп заявлял, что «разочарован» в президенте РФ Владимире Путине и разозлился на него из-за его высказываний о руководстве Украины. Глава Белого дома пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты намерены снизить уровень напряженности в отношениях с Россией после заявлений президента Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg. «По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным», — говорится в материале. На встрече Уиткоффа и Дмитриева ожидается обсуждение нормализации двусторонних отношений после последних острых высказываний. Ранее Трамп заявлял, что «разочарован» в президенте РФ Владимире Путине и разозлился на него из-за его высказываний о руководстве Украины. Глава Белого дома пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...