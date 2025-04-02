02 апреля 2025

Бастрыкин не стал молчать, узнав о рассаднике мигрантов в Москве

Бастрыкин поручил доложить ему о незаконном расселении мигрантов в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкину доложат о ходе проверки
Бастрыкину доложат о ходе проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту незаконного размещения мигрантов в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».

«Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту организации незаконной миграции в одном из общежитий Москвы», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отчитаться о результатах Бастрыкину должен руководитель ГСУ СК России по городу Москве Андрей Стрижов.

Ранее URA.RU писало о мигрантах, которые побежали прятаться в лесу, решив, что на них устроили облаву. Они работали на стройке в Москве. Около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово», заметив припаркованную полицейскую машину, по ошибке решили, что стражи порядка приехали за ними, поэтому бросились в лесополосу.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту незаконного размещения мигрантов в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту организации незаконной миграции в одном из общежитий Москвы», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отчитаться о результатах Бастрыкину должен руководитель ГСУ СК России по городу Москве Андрей Стрижов. Ранее URA.RU писало о мигрантах, которые побежали прятаться в лесу, решив, что на них устроили облаву. Они работали на стройке в Москве. Около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово», заметив припаркованную полицейскую машину, по ошибке решили, что стражи порядка приехали за ними, поэтому бросились в лесополосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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