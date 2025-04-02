Сибирский губернатор приехал к Путину за деньгами для Байкала

Байкал рискует стать не только самым глубоким, но и самым грязным озером. Проблема со строительством очистных сооружений не решается уже годами, так как все упирается в высокую стоимость разработки проекта (а денег у прибайкальских регионов нет) и непреодолимую экологическую экспертизу, объяснил URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
«Что не удалось сделать?» — поинтересовался Путин у главы региона после рассказа Цыденова о многочисленных достижениях местных властей в реализации федеральных программ и проектов. В том числе — о запуске крупнейшего в России горно-обогатительного комбината по производству цинка и готовности к запуску бериллиевого месторождения.
По словам главы Бурятии, основные нерешенные вопросы связаны с экологией и с утилизацией и хранением отходов. «Сливы [сточных вод] в Байкал?» — уточнил президент. Цыденов подтвердил. «Строительство очистных — да, есть у нас там проблемные вопросы. И строительство полигонов.
Сейчас национальные проекты приняты, будем в их рамках работать. Мы понимаем для себя: это сегодня важная задача», — отметил глава республики.
Тема строительства очистных сооружений в природоохранной зоне Байкала — многолетняя и едва ли не самая острая проблема, отмечает политолог Дмитрий Еловский объяснил URA.RU. Неслучайно Путин в разговоре с Цыденовым остановился именно на ней. «Основным загрязнителем является [столица Бурятии] Улан-Удэ.
Строительство очистных сооружений – это очень дорогой проект, в основе которого должны быть современные недешевые технологии очистки. Плюс экологическая экспертиза, плюс сама стройка. Это колоссальные затраты, а денег у региона на это просто нет», — объяснил Еловский.
Войти в федеральную программу долгое время не получается, так как для этого нужно разработать проект (сам по себе дорогой), пройти государственную техническую и экологическую экспертизу, подготовить проектно-сметную документацию. «Экологические требования к сточным водам в Байкал очень серьезные, и их никому не удается пройти», — обозначил проблему эксперт.
Его слова подтверждает член экспертного совета при комитете Госдумы по природным ресурсам, гендиректор Центра правового обеспечения природопользования Борис Кокотов. По словам юриста и эколога, озеро Байкал действительно охраняется федеральным законом — за ним закреплен особый статус. Отсюда — высокие требования к качеству сточных вод и вообще ведению какой-либо деятельности в пределах природоохранной зоны.
«Действующие нормы прямо запрещают сбрасывать сточные воды, не соответствующие нормативным требованиям, в Байкал. Законодательством предусматривается либо разработка программы повышения экологической эффективности для объектов, оказывающих негативное воздействие, либо план природоохранных мероприятий. Но это не касается Байкала — он находится под особой охраной, и там в принципе сброс не отвечающих нормативам вод запрещен. Если действительно речь идет о какой-то программе, и регион не может финансово обеспечить ее, необходима поддержка федеральных властей», — полагает Кокотов.
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