12 августа 2024

Тюменская казна ушла в минус на 450 миллионов рублей

Дефицит бюджета Тюмени за полгода составил более 451 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы бюджета превысили его доходы
Расходы бюджета превысили его доходы Фото:

Дефицит бюджета Тюмени по итогам шести месяцев 2024 года составил более 451 млн рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном администрацией.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 года. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) — 451 457 000 рублей», — говорится в отчете, опубликованном мэрией.

Расходы городской казны за шесть месяцев составили более 20,2 миллиардов рублей. Доходы — более 19,8 миллиардов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год выросла сумма, которую потратили на обеспечение деятельности мэра города. За полгода она составила 3,4 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2023-го — 2,65 млн рублей.

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Дефицит бюджета Тюмени по итогам шести месяцев 2024 года составил более 451 млн рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном администрацией. «Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 года. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) — 451 457 000 рублей», — говорится в отчете, опубликованном мэрией. Расходы городской казны за шесть месяцев составили более 20,2 миллиардов рублей. Доходы — более 19,8 миллиардов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год выросла сумма, которую потратили на обеспечение деятельности мэра города. За полгода она составила 3,4 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2023-го — 2,65 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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