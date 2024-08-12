Тюменская казна ушла в минус на 450 миллионов рублей

Дефицит бюджета Тюмени по итогам шести месяцев 2024 года составил более 451 млн рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном администрацией.
«Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 года. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) — 451 457 000 рублей», — говорится в отчете, опубликованном мэрией.
Расходы городской казны за шесть месяцев составили более 20,2 миллиардов рублей. Доходы — более 19,8 миллиардов.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год выросла сумма, которую потратили на обеспечение деятельности мэра города. За полгода она составила 3,4 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2023-го — 2,65 млн рублей.
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