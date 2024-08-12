NYT: после вторжения под Курском ВСУ вынуждены эвакуировать подбитую технику США

После вторжения ВСУ в Курскую область бойцы Украины вынуждены эвакуировать поврежденную американскую технику обратно к себе в страну. Об этом рассказал журналист газеты The New York Times с места событий.
«Не все бои [под Курском] прошли в пользу Украины. По дороге также везли в противоположном направлении поврежденные американские бронемашины», — передает газета слова своего корреспондента.
Наступление направлено на то, чтобы спровоцировать Россию отвести свои войска из Донбасса, полагают в издании. Однако «риски для Украины многочисленны», отмечает The New Tork Times.
Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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