12 августа 2024

NYT: после вторжения под Курском ВСУ вынуждены эвакуировать подбитую технику США

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная техника США пострадала после вторжения ВСУ под Курском
Военная техника США пострадала после вторжения ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

После вторжения ВСУ в Курскую область бойцы Украины вынуждены эвакуировать поврежденную американскую технику обратно к себе в страну. Об этом рассказал журналист газеты The New York Times с места событий.

«Не все бои [под Курском] прошли в пользу Украины. По дороге также везли в противоположном направлении поврежденные американские бронемашины», — передает газета слова своего корреспондента.

Наступление направлено на то, чтобы спровоцировать Россию отвести свои войска из Донбасса, полагают в издании. Однако «риски для Украины многочисленны», отмечает The New Tork Times.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.

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После вторжения ВСУ в Курскую область бойцы Украины вынуждены эвакуировать поврежденную американскую технику обратно к себе в страну. Об этом рассказал журналист газеты The New York Times с места событий. «Не все бои [под Курском] прошли в пользу Украины. По дороге также везли в противоположном направлении поврежденные американские бронемашины», — передает газета слова своего корреспондента. Наступление направлено на то, чтобы спровоцировать Россию отвести свои войска из Донбасса, полагают в издании. Однако «риски для Украины многочисленны», отмечает The New Tork Times. Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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