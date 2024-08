ВСУ привезли на территорию Курской области американского журналиста NYT

Американский журналист сделал репортаж с территории Курской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Журналист газеты The New York Times был пропущены ВСУ на российскую территорию в Курской области. О том, уведомило ли американское издание российскую сторону о пересечении государственных границ РФ, подробностей не приводится. «Корреспондент The New York Times посетил одно из мест, где украинские войска ворвались в Россию», — сообщило издание в своем репортаже. Отмечается, что журналист прошел несколько сотен метров вглубь российской территории. ВСУ совершили вторжение в Курскую область 6 августа. Иностранные издания отмечают, что нападение ставит Киев под угрозу. В частности, Associated Press сообщало о риском уязвимости своих линий снабжения из-за атаки на регион.

