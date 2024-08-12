12 августа 2024

ВСУ привезли на территорию Курской области американского журналиста NYT

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, военный корреспондент
Американский журналист сделал репортаж с территории Курской области Фото:

Журналист газеты The New York Times был пропущены ВСУ на российскую территорию в Курской области. О том, уведомило ли американское издание российскую сторону о пересечении государственных границ РФ, подробностей не приводится.

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«Корреспондент The New York Times посетил одно из мест, где украинские войска ворвались в Россию», — сообщило издание в своем репортаже. Отмечается, что журналист прошел несколько сотен метров вглубь российской территории.

ВСУ совершили вторжение в Курскую область 6 августа. Иностранные издания отмечают, что нападение ставит Киев под угрозу. В частности, Associated Press сообщало о риском уязвимости своих линий снабжения из-за атаки на регион.

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Журналист газеты The New York Times был пропущены ВСУ на российскую территорию в Курской области. О том, уведомило ли американское издание российскую сторону о пересечении государственных границ РФ, подробностей не приводится. «Корреспондент The New York Times посетил одно из мест, где украинские войска ворвались в Россию», — сообщило издание в своем репортаже. Отмечается, что журналист прошел несколько сотен метров вглубь российской территории. ВСУ совершили вторжение в Курскую область 6 августа. Иностранные издания отмечают, что нападение ставит Киев под угрозу. В частности, Associated Press сообщало о риском уязвимости своих линий снабжения из-за атаки на регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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