Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему спустя два года ФРГ решила активно заняться расследованием дела о подрыве на газопроводах.
«Потому что задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», — заявила Захарова. Ее слова передает «Известия».
Раннее ЦРУ запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому осуществлять план по подрыву «Северных потоков», однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный не послушал указаний и продолжил двигаться в этом направлении. лидер в ответ на такие действия выразил неодобрение, но Залужный отверг критику, заявив, что диверсионная группа не могла быть отозвана без риска для проведения операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.