Захарова прокомментировала расследование ФРГ о подрыве «Северных потоков»

Захарова: Запад не собирается отвечать за теракт на «Северных потоках»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
По словам Захаровой, Запад хочет снять с себя ответственность в деле о подрывах «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему спустя два года ФРГ решила активно заняться расследованием дела о подрыве на газопроводах.

«Потому что задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», — заявила Захарова. Ее слова передает «Известия».

Раннее ЦРУ запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому осуществлять план по подрыву «Северных потоков», однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный не послушал указаний и продолжил двигаться в этом направлении. лидер в ответ на такие действия выразил неодобрение, но Залужный отверг критику, заявив, что диверсионная группа не могла быть отозвана без риска для проведения операции.

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Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему спустя два года ФРГ решила активно заняться расследованием дела о подрыве на газопроводах. «Потому что задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», — заявила Захарова. Ее слова передает «Известия». Раннее ЦРУ запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому осуществлять план по подрыву «Северных потоков», однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный не послушал указаний и продолжил двигаться в этом направлении. лидер в ответ на такие действия выразил неодобрение, но Залужный отверг критику, заявив, что диверсионная группа не могла быть отозвана без риска для проведения операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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