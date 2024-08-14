В коротком ролике рассказали, как проходят встречи с губернатором (архивное фото)Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Пиар-блок правительства ЯНАО выпустил трейлер предстоящей поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. В коротком видеоролике, размещенном близким к окружному правительству telegram-каналом «Пул 89», ямальцам показали, как сообщить главе региона о проблемах на местах.
«Каждый житель Ямала может построить маршрут губернатора — заходи на его официальную страничку в социальных сетях и предлагай под постом на что обратить внимание в твоем городе», — сообщается в ролике от «Пул 89».
В самом видео показаны архивные кадры «Честного маршрута». Из нового в ролике — белая Lada, на которой губернатор проедет по главной трассе региона с остановками в крупных муниципалитетах.
Представители правительства ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили, что глава региона действительно совершит объезд региона за рулем белой Lada Vesta. На 15 августа Дмитрию Артюхову поступило больше 140 обращений, в топе тем — дороги, ЖКХ, благоустройство, строительство и архитектура, земельные отношения.
Ранее URA.RU стало известно о том, когда стартует поездка Артюхова по Ямалу. Предыдущие поездки губернатора по региону начинались с Салехарда, в этом году точкой старта станет Ноябрьск.
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Пиар-блок правительства ЯНАО выпустил трейлер предстоящей поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. В коротком видеоролике, размещенном близким к окружному правительству telegram-каналом «Пул 89», ямальцам показали, как сообщить главе региона о проблемах на местах. «Каждый житель Ямала может построить маршрут губернатора — заходи на его официальную страничку в социальных сетях и предлагай под постом на что обратить внимание в твоем городе», — сообщается в ролике от «Пул 89». В самом видео показаны архивные кадры «Честного маршрута». Из нового в ролике — белая Lada, на которой губернатор проедет по главной трассе региона с остановками в крупных муниципалитетах. Представители правительства ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили, что глава региона действительно совершит объезд региона за рулем белой Lada Vesta. На 15 августа Дмитрию Артюхову поступило больше 140 обращений, в топе тем — дороги, ЖКХ, благоустройство, строительство и архитектура, земельные отношения. Ранее URA.RU стало известно о том, когда стартует поездка Артюхова по Ямалу. Предыдущие поездки губернатора по региону начинались с Салехарда, в этом году точкой старта станет Ноябрьск.