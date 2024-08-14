Для «Честного маршрута» губернатора ЯНАО Артюхова сняли трейлер. Видео

15 августа 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

В коротком ролике рассказали, как проходят встречи с губернатором (архивное фото) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Пиар-блок правительства ЯНАО выпустил трейлер предстоящей поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. В коротком видеоролике, размещенном близким к окружному правительству telegram-каналом «Пул 89», ямальцам показали, как сообщить главе региона о проблемах на местах. «Каждый житель Ямала может построить маршрут губернатора — заходи на его официальную страничку в социальных сетях и предлагай под постом на что обратить внимание в твоем городе», — сообщается в ролике от «Пул 89». В самом видео показаны архивные кадры «Честного маршрута». Из нового в ролике — белая Lada, на которой губернатор проедет по главной трассе региона с остановками в крупных муниципалитетах. Представители правительства ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили, что глава региона действительно совершит объезд региона за рулем белой Lada Vesta. На 15 августа Дмитрию Артюхову поступило больше 140 обращений, в топе тем — дороги, ЖКХ, благоустройство, строительство и архитектура, земельные отношения. Ранее URA.RU стало известно о том, когда стартует поездка Артюхова по Ямалу. Предыдущие поездки губернатора по региону начинались с Салехарда, в этом году точкой старта станет Ноябрьск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиар-блок правительства ЯНАО выпустил трейлер предстоящей поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. В коротком видеоролике, размещенном близким к окружному правительству telegram-каналом «Пул 89», ямальцам показали, как сообщить главе региона о проблемах на местах. «Каждый житель Ямала может построить маршрут губернатора — заходи на его официальную страничку в социальных сетях и предлагай под постом на что обратить внимание в твоем городе», — сообщается в ролике от «Пул 89». В самом видео показаны архивные кадры «Честного маршрута». Из нового в ролике — белая Lada, на которой губернатор проедет по главной трассе региона с остановками в крупных муниципалитетах. Представители правительства ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили, что глава региона действительно совершит объезд региона за рулем белой Lada Vesta. На 15 августа Дмитрию Артюхову поступило больше 140 обращений, в топе тем — дороги, ЖКХ, благоустройство, строительство и архитектура, земельные отношения. Ранее URA.RU стало известно о том, когда стартует поездка Артюхова по Ямалу. Предыдущие поездки губернатора по региону начинались с Салехарда, в этом году точкой старта станет Ноябрьск.