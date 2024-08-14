14 августа 2024

Тюменец кухонным ножом убил спящего знакомого, который долгое время его избивал

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
По словам обвиняемого, он убил товарища из мести Фото:

Житель Тюмени убил своего знакомого несколькими ударами ножа в шею, так как между ними был давний конфликт: погибший долгое время избивал своего убийцу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент преступления погибший спал.

«Тюменец 1994 года рождения 12 августа поссорился со своим знакомым. Схватив нож, он нанес ему несколько ударов в шею, от чего мужчина умер. Как пояснил обвиняемый, убийству сопутствовало много факторов. В том числе то, что убитый на протяжении долгого времени применял к нему физическое насилие», — рассказали в пресс-службе.

В день преступления мужчины выпивали. Между ними начался словесный конфликт, а затем драка. Когда обидчик заснул, обвиняемый напал на него с кухонным ножом.

Задержанный тюменец признал свою вину и раскаялся. Его поместили под арест до 12 октября.

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Житель Тюмени убил своего знакомого несколькими ударами ножа в шею, так как между ними был давний конфликт: погибший долгое время избивал своего убийцу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент преступления погибший спал. «Тюменец 1994 года рождения 12 августа поссорился со своим знакомым. Схватив нож, он нанес ему несколько ударов в шею, от чего мужчина умер. Как пояснил обвиняемый, убийству сопутствовало много факторов. В том числе то, что убитый на протяжении долгого времени применял к нему физическое насилие», — рассказали в пресс-службе. В день преступления мужчины выпивали. Между ними начался словесный конфликт, а затем драка. Когда обидчик заснул, обвиняемый напал на него с кухонным ножом. Задержанный тюменец признал свою вину и раскаялся. Его поместили под арест до 12 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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