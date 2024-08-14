Тюменец кухонным ножом убил спящего знакомого, который долгое время его избивал

15 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

По словам обвиняемого, он убил товарища из мести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени убил своего знакомого несколькими ударами ножа в шею, так как между ними был давний конфликт: погибший долгое время избивал своего убийцу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент преступления погибший спал. «Тюменец 1994 года рождения 12 августа поссорился со своим знакомым. Схватив нож, он нанес ему несколько ударов в шею, от чего мужчина умер. Как пояснил обвиняемый, убийству сопутствовало много факторов. В том числе то, что убитый на протяжении долгого времени применял к нему физическое насилие», — рассказали в пресс-службе. В день преступления мужчины выпивали. Между ними начался словесный конфликт, а затем драка. Когда обидчик заснул, обвиняемый напал на него с кухонным ножом. Задержанный тюменец признал свою вину и раскаялся. Его поместили под арест до 12 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени убил своего знакомого несколькими ударами ножа в шею, так как между ними был давний конфликт: погибший долгое время избивал своего убийцу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент преступления погибший спал. «Тюменец 1994 года рождения 12 августа поссорился со своим знакомым. Схватив нож, он нанес ему несколько ударов в шею, от чего мужчина умер. Как пояснил обвиняемый, убийству сопутствовало много факторов. В том числе то, что убитый на протяжении долгого времени применял к нему физическое насилие», — рассказали в пресс-службе. В день преступления мужчины выпивали. Между ними начался словесный конфликт, а затем драка. Когда обидчик заснул, обвиняемый напал на него с кухонным ножом. Задержанный тюменец признал свою вину и раскаялся. Его поместили под арест до 12 октября.