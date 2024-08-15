Главный вуз Кургана не смог набрать абитуриентов на бюджетные места

16 августа 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Вуз проводит дополнительный набор абитуриентов до конца августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский государственный университет проводит дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места по ряду направлений подготовки. План дополнительного приема 2024 года опубликован на сайте КГУ. Наибольшее количество бюджетных мест осталось по направлению «Математика: математическое и программное обеспечение экономической деятельности» — 12. По девять бюджетных мест есть на профилях: «технологическая безопасность», «наземные транспортные средства: автомобили и тракторы», «управление биологическими системами». По восемь бюджетных мест свободно по направлениям: «военные гусеничные и колесные машины», «педагогическое образование: математика и физика». Практически завершен набор абитуриентов в институт инженерии и агрономии КГУ (Курганская сельскохозяйственная академия им. Мальцева). В списке добора указано одно направление подготовки — «агроинженерия: электрооборудование и электротехнологии» с одним бюджетным местом по особой квоте и пятью коммерческими местами. Остальные институты КГУ ведут набор по нескольким направлениям подготовки. Прием документов от поступающих на обучение в КГУ ведется до 24 августа. До 26 августа проводят вступительные испытания. 27 августа будут опубликованы конкурсные списки. После этого у абитуриентов останется один день для подачи документов в вуз для зачисления. URA.RU направило запрос в КГУ с просьбой прокомментировать особенности и итоги приемной кампании 2024 года. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о стоимости обучения в КГУ. Самым дорогим направлением подготовки стал графический дизайн. Стоимость обучения по этому профилю составляет 234 900 рублей в год. КГУ проводит дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места «Курганский государственный университет» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский государственный университет проводит дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места по ряду направлений подготовки. План дополнительного приема 2024 года опубликован на сайте КГУ. Наибольшее количество бюджетных мест осталось по направлению «Математика: математическое и программное обеспечение экономической деятельности» — 12. По девять бюджетных мест есть на профилях: «технологическая безопасность», «наземные транспортные средства: автомобили и тракторы», «управление биологическими системами». По восемь бюджетных мест свободно по направлениям: «военные гусеничные и колесные машины», «педагогическое образование: математика и физика». Практически завершен набор абитуриентов в институт инженерии и агрономии КГУ (Курганская сельскохозяйственная академия им. Мальцева). В списке добора указано одно направление подготовки — «агроинженерия: электрооборудование и электротехнологии» с одним бюджетным местом по особой квоте и пятью коммерческими местами. Остальные институты КГУ ведут набор по нескольким направлениям подготовки. Прием документов от поступающих на обучение в КГУ ведется до 24 августа. До 26 августа проводят вступительные испытания. 27 августа будут опубликованы конкурсные списки. После этого у абитуриентов останется один день для подачи документов в вуз для зачисления. URA.RU направило запрос в КГУ с просьбой прокомментировать особенности и итоги приемной кампании 2024 года. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о стоимости обучения в КГУ. Самым дорогим направлением подготовки стал графический дизайн. Стоимость обучения по этому профилю составляет 234 900 рублей в год.