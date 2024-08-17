17 августа 2024
16 августа 2024

Гальцев присоединился к поздравлениям со 100-летием округа в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
По мнению Юрия Гальцева, на территории проживает жизнерадостный народ Фото:

Юморист, худрук Театра Эстрады имени Аркадия Райкина — Юрий Гальцев присоединился к поздравлениям в честь 100-летия Лебяжьевского округа и 130-летия со дня основания рабочего поселка Лебяжье Курганской области. Арист назвал местных жителей жизнерадостным народом, которые излучают тепло.

«В Лебяжье живет поистине жизнерадостный народ. Невероятно приятно встречать таких веселых и приветливых жителей, которые излучают любовь, уважение и теплоту души! Пусть это лето будет особенно замечательным», — написал Юрий Гальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в день рождения территории.

Ранее сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием. Он отметил, что поселок регулярно преображается, и с каждым годом становится все красивее и комфортнее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист, худрук Театра Эстрады имени Аркадия Райкина — Юрий Гальцев присоединился к поздравлениям в честь 100-летия Лебяжьевского округа и 130-летия со дня основания рабочего поселка Лебяжье Курганской области. Арист назвал местных жителей жизнерадостным народом, которые излучают тепло. «В Лебяжье живет поистине жизнерадостный народ. Невероятно приятно встречать таких веселых и приветливых жителей, которые излучают любовь, уважение и теплоту души! Пусть это лето будет особенно замечательным», — написал Юрий Гальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в день рождения территории. Ранее сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием. Он отметил, что поселок регулярно преображается, и с каждым годом становится все красивее и комфортнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...