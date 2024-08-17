Юморист, худрук Театра Эстрады имени Аркадия Райкина — Юрий Гальцев присоединился к поздравлениям в честь 100-летия Лебяжьевского округа и 130-летия со дня основания рабочего поселка Лебяжье Курганской области. Арист назвал местных жителей жизнерадостным народом, которые излучают тепло.
«В Лебяжье живет поистине жизнерадостный народ. Невероятно приятно встречать таких веселых и приветливых жителей, которые излучают любовь, уважение и теплоту души! Пусть это лето будет особенно замечательным», — написал Юрий Гальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в день рождения территории.
Ранее сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием. Он отметил, что поселок регулярно преображается, и с каждым годом становится все красивее и комфортнее.
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Юморист, худрук Театра Эстрады имени Аркадия Райкина — Юрий Гальцев присоединился к поздравлениям в честь 100-летия Лебяжьевского округа и 130-летия со дня основания рабочего поселка Лебяжье Курганской области. Арист назвал местных жителей жизнерадостным народом, которые излучают тепло. «В Лебяжье живет поистине жизнерадостный народ. Невероятно приятно встречать таких веселых и приветливых жителей, которые излучают любовь, уважение и теплоту души! Пусть это лето будет особенно замечательным», — написал Юрий Гальцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в день рождения территории. Ранее сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием. Он отметил, что поселок регулярно преображается, и с каждым годом становится все красивее и комфортнее.