Курганский ХК «Зауралье» проиграл два турнира подряд, заняв последние места. Фото

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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» занял 4-е место на турнире в Перми Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл последний матч на турнире в Перми, уступив тюменскому «Рубину» со счетом 2:0. Команда заняла последнее место среди всех команд. Об этом сообщает пресс-служба команды. На домашнем турнире памяти имени Парышева курганские хоккеисты также заняли последнее место.

«Проигрываем в кубке губернатора Пермского края третий матч подряд — теперь „Рубину“. И, к сожалению, занимаем по итогам турнира последнее место», — говорится в telegram-канале клуба. Безответные шайбы «Зауралью» забросили Денис Давыдов и Михаил Стихановский.

Ранее URA.RU писало, что на турнире в Перми ХК «Зауралье» из Кургана в упорной борьбе уступил по буллитам свердловскому «Горняку-УГМК». Во втором матче за кубор главы Пермского края местный «Молот» разгромил курганцев со счетом 6:2.

ХК «Зауралье» уступил тюменскому «Рубину» на турнире в Перми
ХК «Зауралье» уступил тюменскому «Рубину» на турнире в Перми
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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл последний матч на турнире в Перми, уступив тюменскому «Рубину» со счетом 2:0. Команда заняла последнее место среди всех команд. Об этом сообщает пресс-служба команды. На домашнем турнире памяти имени Парышева курганские хоккеисты также заняли последнее место. «Проигрываем в кубке губернатора Пермского края третий матч подряд — теперь „Рубину“. И, к сожалению, занимаем по итогам турнира последнее место», — говорится в telegram-канале клуба. Безответные шайбы «Зауралью» забросили Денис Давыдов и Михаил Стихановский. Ранее URA.RU писало, что на турнире в Перми ХК «Зауралье» из Кургана в упорной борьбе уступил по буллитам свердловскому «Горняку-УГМК». Во втором матче за кубор главы Пермского края местный «Молот» разгромил курганцев со счетом 6:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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