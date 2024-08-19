ХК «Зауралье» занял 4-е место на турнире в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл последний матч на турнире в Перми, уступив тюменскому «Рубину» со счетом 2:0. Команда заняла последнее место среди всех команд. Об этом сообщает пресс-служба команды. На домашнем турнире памяти имени Парышева курганские хоккеисты также заняли последнее место.

«Проигрываем в кубке губернатора Пермского края третий матч подряд — теперь „Рубину“. И, к сожалению, занимаем по итогам турнира последнее место», — говорится в telegram-канале клуба. Безответные шайбы «Зауралью» забросили Денис Давыдов и Михаил Стихановский.

Ранее URA.RU писало, что на турнире в Перми ХК «Зауралье» из Кургана в упорной борьбе уступил по буллитам свердловскому «Горняку-УГМК». Во втором матче за кубор главы Пермского края местный «Молот» разгромил курганцев со счетом 6:2.

ХК «Зауралье» уступил тюменскому «Рубину» на турнире в Перми ХК «Зауралье» Фото: