Жители Кургана столкнулись с необычным вором: на фото, сделанном одним из горожан, запечатлен момент, как некий мужчина похищает стаканы и сахар из автоматов по продаже кофе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, которые поймали вора.
«Вот из-за таких героев на кофейнях самообслуживания нет стаканов и сахара», — рассказывают URA.RU очевидцы. В социальных сетях призвали тех, кто узнал на видео «героя», передать ему «привет».
Инцидент произошел в районе Академии в Кургане. Пользователи напоминают, что в общественных местах всегда есть камеры, которые могут зафиксировать подобные поступки. Этот случай стал напоминанием для жителей о том, что даже незначительные нарушения не остаются незамеченными благодаря современным средствам наблюдения.
Ранее URA.RU писало, что запас консервов, два сотовых телефона и деньги украли у жителя Чернушки (Пермский край). Все это вор вынес из открытой квартиры, пока хозяин спал.
Вора стаканчиков и сахара поймали курганцы
Фото: читатель URA.RU
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Жители Кургана столкнулись с необычным вором: на фото, сделанном одним из горожан, запечатлен момент, как некий мужчина похищает стаканы и сахар из автоматов по продаже кофе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, которые поймали вора. «Вот из-за таких героев на кофейнях самообслуживания нет стаканов и сахара», — рассказывают URA.RU очевидцы. В социальных сетях призвали тех, кто узнал на видео «героя», передать ему «привет». Инцидент произошел в районе Академии в Кургане. Пользователи напоминают, что в общественных местах всегда есть камеры, которые могут зафиксировать подобные поступки. Этот случай стал напоминанием для жителей о том, что даже незначительные нарушения не остаются незамеченными благодаря современным средствам наблюдения. Ранее URA.RU писало, что запас консервов, два сотовых телефона и деньги украли у жителя Чернушки (Пермский край). Все это вор вынес из открытой квартиры, пока хозяин спал.