Курганцы засняли вора, который забирает стаканы и сахар из кофейных автоматов. Фото

19 августа 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Вора стаканчиков и сахара сфотографировали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Кургана столкнулись с необычным вором: на фото, сделанном одним из горожан, запечатлен момент, как некий мужчина похищает стаканы и сахар из автоматов по продаже кофе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, которые поймали вора. «Вот из-за таких героев на кофейнях самообслуживания нет стаканов и сахара», — рассказывают URA.RU очевидцы. В социальных сетях призвали тех, кто узнал на видео «героя», передать ему «привет». Инцидент произошел в районе Академии в Кургане. Пользователи напоминают, что в общественных местах всегда есть камеры, которые могут зафиксировать подобные поступки. Этот случай стал напоминанием для жителей о том, что даже незначительные нарушения не остаются незамеченными благодаря современным средствам наблюдения. Ранее URA.RU писало, что запас консервов, два сотовых телефона и деньги украли у жителя Чернушки (Пермский край). Все это вор вынес из открытой квартиры, пока хозяин спал. Вора стаканчиков и сахара поймали курганцы Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана столкнулись с необычным вором: на фото, сделанном одним из горожан, запечатлен момент, как некий мужчина похищает стаканы и сахар из автоматов по продаже кофе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, которые поймали вора. «Вот из-за таких героев на кофейнях самообслуживания нет стаканов и сахара», — рассказывают URA.RU очевидцы. В социальных сетях призвали тех, кто узнал на видео «героя», передать ему «привет». Инцидент произошел в районе Академии в Кургане. Пользователи напоминают, что в общественных местах всегда есть камеры, которые могут зафиксировать подобные поступки. Этот случай стал напоминанием для жителей о том, что даже незначительные нарушения не остаются незамеченными благодаря современным средствам наблюдения. Ранее URA.RU писало, что запас консервов, два сотовых телефона и деньги украли у жителя Чернушки (Пермский край). Все это вор вынес из открытой квартиры, пока хозяин спал.