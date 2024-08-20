Тюменцев предупредили об опасных дорожных условиях

Видимость ухудшится до 200-500 метров
На федеральной автодороге из Тюмени в Омск ожидается ухудшение дорожных условий, туман и слабая видимость. Об этом со ссылкой на «Уралуправтодор» сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«На федеральной автодороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск ожидается туман. Ухудшение видимости до 200-500 метров прогнозируется ночью и утром 21 августа», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о крупной аварии на загородной трассе в пригороде Тюмени. По пути в Криводанова столкнулись сразу 6 автомобилей.
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