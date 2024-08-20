Тюменцев предупредили об опасных дорожных условиях

На трассе «Тюмень — Омск» ночью 20 августа ожидаются туман и ухудшение видимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость ухудшится до 200-500 метров
Видимость ухудшится до 200-500 метров Фото:

На федеральной автодороге из Тюмени в Омск ожидается ухудшение дорожных условий, туман и слабая видимость. Об этом со ссылкой на «Уралуправтодор» сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«На федеральной автодороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск ожидается туман. Ухудшение видимости до 200-500 метров прогнозируется ночью и утром 21 августа», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о крупной аварии на загородной трассе в пригороде Тюмени. По пути в Криводанова столкнулись сразу 6 автомобилей.

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На федеральной автодороге из Тюмени в Омск ожидается ухудшение дорожных условий, туман и слабая видимость. Об этом со ссылкой на «Уралуправтодор» сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «На федеральной автодороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск ожидается туман. Ухудшение видимости до 200-500 метров прогнозируется ночью и утром 21 августа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о крупной аварии на загородной трассе в пригороде Тюмени. По пути в Криводанова столкнулись сразу 6 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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