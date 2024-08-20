20 августа 2024

Власти лишат тоболяков свободного проезда по городу. Схема

В Тобольске из-за марафона перекроют дороги и парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Город разделится на северную и южные части
Город разделится на северную и южные части Фото:

В Тобольске Тюменской области 25 августа из-за марафона на девять часов перекроют дороги и разделят город на южную и северную части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. При этом попасть из одной части города в другую можно будет по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

«В связи с проведением 25 августа 2024 года на территории города массового мероприятия „Тобольский марафон 2024“, город будет разделен трассой марафона на „Северную“ и „Южную“ части. <...> Переезд из „северной“ в „южную“ часть города и обратно будет осуществляться через автодорогу Уватский тракт, по федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», — рассказали в городской администрации.

Также будут перекрыты парковки с 19:00 24 августа до 16:00 25 августа. Организуют двустороннее движение по Октябрьской, Доронина, Кондинской, Комсомольской. С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по:

  • переулку Свердловскому;
  • улице Семена Ремезова (от стелы «Жемчужина Сибири» до переулка Свердловский);
  • проспекту Комсомольскому (от стелы до проспекта Менделеева);
  • проспекту Менделеева (от проспекта Комсомольский до проспекта Дзираева);
  • проспекту Дзираева по направлению «в город» от ООО «Запсибнефтехим».
Город будет перекрыт до 16:00 25 августа
Город будет перекрыт до 16:00 25 августа
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В Тобольске Тюменской области 25 августа из-за марафона на девять часов перекроют дороги и разделят город на южную и северную части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. При этом попасть из одной части города в другую можно будет по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. «В связи с проведением 25 августа 2024 года на территории города массового мероприятия „Тобольский марафон 2024“, город будет разделен трассой марафона на „Северную“ и „Южную“ части. <...> Переезд из „северной“ в „южную“ часть города и обратно будет осуществляться через автодорогу Уватский тракт, по федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», — рассказали в городской администрации. Также будут перекрыты парковки с 19:00 24 августа до 16:00 25 августа. Организуют двустороннее движение по Октябрьской, Доронина, Кондинской, Комсомольской. С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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