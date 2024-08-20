В Тобольске Тюменской области 25 августа из-за марафона на девять часов перекроют дороги и разделят город на южную и северную части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. При этом попасть из одной части города в другую можно будет по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
«В связи с проведением 25 августа 2024 года на территории города массового мероприятия „Тобольский марафон 2024“, город будет разделен трассой марафона на „Северную“ и „Южную“ части. <...> Переезд из „северной“ в „южную“ часть города и обратно будет осуществляться через автодорогу Уватский тракт, по федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», — рассказали в городской администрации.
Также будут перекрыты парковки с 19:00 24 августа до 16:00 25 августа. Организуют двустороннее движение по Октябрьской, Доронина, Кондинской, Комсомольской. С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по:
- переулку Свердловскому;
- улице Семена Ремезова (от стелы «Жемчужина Сибири» до переулка Свердловский);
- проспекту Комсомольскому (от стелы до проспекта Менделеева);
- проспекту Менделеева (от проспекта Комсомольский до проспекта Дзираева);
- проспекту Дзираева по направлению «в город» от ООО «Запсибнефтехим».
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