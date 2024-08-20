20 августа 2024

В Тюмени продолжают расти цены на бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение стоимости топлива в регионе пока не отмечается
Снижение стоимости топлива в регионе пока не отмечается Фото:

На заправках Тюмени продолжают расти цены на бензин. В неделю стоимость топлива повышается минимум на 10 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Каждую неделю заезжаю на АЗС. Заправляю АИ-92 и замечаю, что он каждую неделю дорожает минимум на 10 копеек», — сообщил читатель агентства.

Судя по фото, присланному в редакцию, стоимость топлива марки АИ-92 на тюменской заправке составляет 51 рубль 20 копеек. В конце июля стоимость литра аналогичного бензина была на уровне 50 рублей 90 копеек.

Стоимость бензина повышается еженедельно
Стоимость бензина повышается еженедельно
Фото:

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На заправках Тюмени продолжают расти цены на бензин. В неделю стоимость топлива повышается минимум на 10 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Каждую неделю заезжаю на АЗС. Заправляю АИ-92 и замечаю, что он каждую неделю дорожает минимум на 10 копеек», — сообщил читатель агентства. Судя по фото, присланному в редакцию, стоимость топлива марки АИ-92 на тюменской заправке составляет 51 рубль 20 копеек. В конце июля стоимость литра аналогичного бензина была на уровне 50 рублей 90 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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