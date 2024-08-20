Снижение стоимости топлива в регионе пока не отмечается
На заправках Тюмени продолжают расти цены на бензин. В неделю стоимость топлива повышается минимум на 10 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Каждую неделю заезжаю на АЗС. Заправляю АИ-92 и замечаю, что он каждую неделю дорожает минимум на 10 копеек», — сообщил читатель агентства.
Судя по фото, присланному в редакцию, стоимость топлива марки АИ-92 на тюменской заправке составляет 51 рубль 20 копеек. В конце июля стоимость литра аналогичного бензина была на уровне 50 рублей 90 копеек.
Стоимость бензина повышается еженедельно
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