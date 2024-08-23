МЧС РФ показало кадры с эвакуацией сотен людей из лесного пожара в Домбае

Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии.
«По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву.
До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию.
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Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии. «По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву. До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию.