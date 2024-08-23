МЧС РФ показало кадры с эвакуацией сотен людей из лесного пожара в Домбае

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Село усть уйское , мчс, село усть уйское, усть уйск
МЧС эвакуировало более 200 человек из Домбая Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары-2024

Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии.

«По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву.

До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию.

Эвакуированы более 200 человек из Домбая
Эвакуированы более 200 человек из Домбая
Фото:

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Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии. «По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву. До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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