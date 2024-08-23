Происшествия Пожары МЧС РФ показало кадры с эвакуацией сотен людей из лесного пожара в Домбае 23 августа 2024 в 10:15 Размер текста - 17 + МЧС эвакуировало более 200 человек из Домбая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары-2024 Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии. «По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву. До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию. Эвакуированы более 200 человек из Домбая Telegram-канал МЧС РФ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели МЧС РФ успешно вывезли из курортного поселка Домбай 236 человек. Ведомство приложило соответствующее видео. Несколько часов назад сообщалось о крупном пожаре в лесном массиве Гоначхирского ущелья Карачаево-Черкесии. «По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — передает telegram-канал ведомства. Спасатели расчистили подъезд к лесному массиву. До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что всех эвакуированных горожан обеспечили жилье и питанием. Также он отметил, что по необходимости для ликвидации пожара задействуют авиацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям