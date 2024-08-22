22 августа 2024

Оскандалившийся вахтовик ямальской дочки «Газпрома» попытался восстановить свою репутацию через суд

Начальник цеха «Пурнефтегаз» в ЯНАО требовал отменить выговор после хищения труб
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Дисциплинарные взыскания начальник цеха получил после криминальной истории с пропажей труб
Дисциплинарные взыскания начальник цеха получил после криминальной истории с пропажей труб Фото:

Начальник одного их цехов ООО «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО требовал отменить через суд выговор, который ему вынесли после хищения имущества компании на 862 тысячи рублей. Иск выиграло руководство дочернего предприятия ПАО «Роснефть», сообщают в Губкинском районном суде.

Как следует из решения суда, начальник цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов ООО «РН-Пурнефтегаз» требовал отменить приказы руководства компании о выговорах. Дисциплинарные взыскания он получил после криминальной истории с пропажей в его вахтовую смену труб на 862 тысячи рублей. Работник стал фигурантом уголовного дела и был признан виновным.

«Приговором Губкинского районного суда ЯНАО 11 декабря 2023 года, вступившим в законную силу 6 мая 2024 года <…> был признан виновным и осужден за то, что, являясь начальником цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов в ООО „РН-Пурнефтегаз“, совершил хищение путем присвоения вверенного ему имущества — труб общей стоимостью 862 756 рублей 16 копеек, что является крупным размером», — говорится в судебном акте.

По мнению адвоката истца, несмотря на вину его подзащитного, нельзя применять двойную меру ответственности за одно и то же нарушение. Однако суд с этим утверждением не согласился, ссылаясь на Трудовой кодекс. «Привлечение истца к уголовной ответственности не исключает возможности его одновременного привлечения к дисциплинарной ответственности за те же деяния», — счел суд.

Кроме этого, как оказалось, вахтовому сотруднику объявили выговор не за хищение труб, а за отсутствие контроля над ними. «Исковые требования <…> к ООО „РН-Пурнефтегаз“ о признании незаконными приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности оставить без удовлетворения», — решил суд.

Ранее стало известно, что ООО «РН-Пурнефтегаз» заплатит 6,5 млн рублей за разливы нефти в ЯНАО. Сумма причиненного дочерней компанией «Роснефти» ущерба — 6,5 млн рублей. 

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Начальник одного их цехов ООО «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО требовал отменить через суд выговор, который ему вынесли после хищения имущества компании на 862 тысячи рублей. Иск выиграло руководство дочернего предприятия ПАО «Роснефть», сообщают в Губкинском районном суде. Как следует из решения суда, начальник цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов ООО «РН-Пурнефтегаз» требовал отменить приказы руководства компании о выговорах. Дисциплинарные взыскания он получил после криминальной истории с пропажей в его вахтовую смену труб на 862 тысячи рублей. Работник стал фигурантом уголовного дела и был признан виновным. По мнению адвоката истца, несмотря на вину его подзащитного, нельзя применять двойную меру ответственности за одно и то же нарушение. Однако суд с этим утверждением не согласился, ссылаясь на Трудовой кодекс. «Привлечение истца к уголовной ответственности не исключает возможности его одновременного привлечения к дисциплинарной ответственности за те же деяния», — счел суд. Кроме этого, как оказалось, вахтовому сотруднику объявили выговор не за хищение труб, а за отсутствие контроля над ними. «Исковые требования <…> к ООО „РН-Пурнефтегаз“ о признании незаконными приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности оставить без удовлетворения», — решил суд. Ранее стало известно, что ООО «РН-Пурнефтегаз» заплатит 6,5 млн рублей за разливы нефти в ЯНАО. Сумма причиненного дочерней компанией «Роснефти» ущерба — 6,5 млн рублей. 
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