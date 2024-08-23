23 августа 2024

Курганские срочники вернулись из украинского плена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , военные, солдаты, берцы, срочники, ящик для оружия
Солдаты вернулись на родину из плена Фото:

Курганские солдаты-срочники, которые были захвачены в плен ВСУ в курском приграничье, вернулись в результате обмена на родину. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина.

«У меня есть сведения, что из переданных из плена ребят есть курганцы. Подробности не буду говорить. Я радуюсь за семьи, которые нашли своих ребят», — сообщила Лопатина.

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины.

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Курганские солдаты-срочники, которые были захвачены в плен ВСУ в курском приграничье, вернулись в результате обмена на родину. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина. «У меня есть сведения, что из переданных из плена ребят есть курганцы. Подробности не буду говорить. Я радуюсь за семьи, которые нашли своих ребят», — сообщила Лопатина. Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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