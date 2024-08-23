Курганские срочники вернулись из украинского плена. Видео

24 августа 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Солдаты вернулись на родину из плена Фото: Илья Московец © URA.RU Курганские солдаты-срочники, которые были захвачены в плен ВСУ в курском приграничье, вернулись в результате обмена на родину. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина. «У меня есть сведения, что из переданных из плена ребят есть курганцы. Подробности не буду говорить. Я радуюсь за семьи, которые нашли своих ребят», — сообщила Лопатина. Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские солдаты-срочники, которые были захвачены в плен ВСУ в курском приграничье, вернулись в результате обмена на родину. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина. «У меня есть сведения, что из переданных из плена ребят есть курганцы. Подробности не буду говорить. Я радуюсь за семьи, которые нашли своих ребят», — сообщила Лопатина. Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины.