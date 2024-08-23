Курганские солдаты-срочники, которые были захвачены в плен ВСУ в курском приграничье, вернулись в результате обмена на родину. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина.
«У меня есть сведения, что из переданных из плена ребят есть курганцы. Подробности не буду говорить. Я радуюсь за семьи, которые нашли своих ребят», — сообщила Лопатина.
Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 115 военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области. В обмен на освобождение российских бойцов было передано такое же количество военнопленных Вооруженных Сил Украины.
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