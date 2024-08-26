Более 4000 неработающих пенсионеров ЯНАО за первое полугодие 2024 года получили денежное возмещение стоимости проезда к месту отдыха. О том, как оформить дорожную компенсацию и какие документы для этого нужны, читайте в материале URA.RU.
«С начала 2024 года отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу возместило стоимость проезда к месту отдыха и обратно 4 418 неработающим пенсионерам Ямала», — сообщили на официальном сайте Социального фонда России.
Компенсировать стоимость проезда можно двумя способами
- До поездки получить в отделении СФР по ЯНАО специальные талоны и обменять их на проездные документы в билетных кассах.
- Возместить фактически произведенные расходы на оплату стоимости проезда.
По закону, Социальный фонд России возместит стоимость проезда, который не превышает стоимость плацкартного вагона пассажирского поезда, эконом-класса на рейсах авиакомпаний, проезда в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении, проезда в каюте третьей категории речного судна или каюте четвертой или пятой групп — морского. Также можно получить компенсацию при проезде на отдых на личном автомобиле. Такая компенсация рассчитывается исходя из нормы расхода топлива и расстояния по кратчайшему пути до места отдыха.
Какие документы необходимо предоставить и куда обратиться пенсионеру для возмещения стоимости проезда к месту отдыха, смотрите в инфографике URA.RU.
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