26 августа 2024

Как пенсионеру получить компенсацию за дорожные расходы к месту отдыха. Инфографика

Более 4000 пенсионеров из ЯНАО получили компенсацию стоимости проезда на отдых
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры могут вернуть стоимость проезда во время отдыха
Пенсионеры могут вернуть стоимость проезда во время отдыха Фото:

Более 4000 неработающих пенсионеров ЯНАО за первое полугодие 2024 года получили денежное возмещение стоимости проезда к месту отдыха. О том, как оформить дорожную компенсацию и какие документы для этого нужны, читайте в материале URA.RU.

«С начала 2024 года отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу возместило стоимость проезда к месту отдыха и обратно 4 418 неработающим пенсионерам Ямала», — сообщили на официальном сайте Социального фонда России.

Компенсировать стоимость проезда можно двумя способами

  • До поездки получить в отделении СФР по ЯНАО специальные талоны и обменять их на проездные документы в билетных кассах.
  • Возместить фактически произведенные расходы на оплату стоимости проезда.

По закону, Социальный фонд России возместит стоимость проезда, который не превышает стоимость плацкартного вагона пассажирского поезда, эконом-класса на рейсах авиакомпаний, проезда в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении, проезда в каюте третьей категории речного судна или каюте четвертой или пятой групп — морского. Также можно получить компенсацию при проезде на отдых на личном автомобиле. Такая компенсация рассчитывается исходя из нормы расхода топлива и расстояния по кратчайшему пути до места отдыха.

Какие документы необходимо предоставить и куда обратиться пенсионеру для возмещения стоимости проезда к месту отдыха, смотрите в инфографике URA.RU.

Инфографика: какие документы необходимо предоставить для компенсации
Инфографика: какие документы необходимо предоставить для компенсации
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Инфографика: куда обратиться пенсионеру для подачи заявления на компенсацию
Инфографика: куда обратиться пенсионеру для подачи заявления на компенсацию
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Более 4000 неработающих пенсионеров ЯНАО за первое полугодие 2024 года получили денежное возмещение стоимости проезда к месту отдыха. О том, как оформить дорожную компенсацию и какие документы для этого нужны, читайте в материале URA.RU. Компенсировать стоимость проезда можно двумя способами По закону, Социальный фонд России возместит стоимость проезда, который не превышает стоимость плацкартного вагона пассажирского поезда, эконом-класса на рейсах авиакомпаний, проезда в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении, проезда в каюте третьей категории речного судна или каюте четвертой или пятой групп — морского. Также можно получить компенсацию при проезде на отдых на личном автомобиле. Такая компенсация рассчитывается исходя из нормы расхода топлива и расстояния по кратчайшему пути до места отдыха. Какие документы необходимо предоставить и куда обратиться пенсионеру для возмещения стоимости проезда к месту отдыха, смотрите в инфографике URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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