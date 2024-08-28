Труп застрял под поездом, станции закрыли: главное о смертельной аварии в метро Екатеринбурга

В течение двух часов тело доставали из-под поезда
новость из сюжетаВ центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро
В Екатеринбурге днем 28 августа на станции метро «Площадь 1905 года» 26-летний мужчина упал под поезд и погиб. К месту ЧП приехали спасатели и силовики, а на время операции по извлечению тела перекрыли шесть станций. Погибшего достали, подняв вагон. Как оказалось позже, молодой человек лечился от депрессии и находился в розыске. Все главные детали трагедии — в материале URA.RU.
- Авария произошла примерно в 13:30. Пассажиров поезда на станции «Площадь 1905 года» попросили выйти на улицу.
- Сотрудники подземки оперативно закрыли двери в метро. На место приехали медики, сотрудники полиции и спасатели.
- В течение 20 минут уже были закрыты шесть станций метро. Работали только «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая».
- Это повлияло на резкий скачок цен на такси. Стоимость поездки из центра выросла примерно на 200 рублей.
- Через час частично возобновили работу метро, открыв пять станций. А именно: «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская» и «Динамо».
- По данным на 15:00, труп еще не могли достать из-под поезда. Для удачной операции спасателям было необходимо поднять вагон. В этот момент горожане, которые не знали о ЧП, собирались возле метро.
- Погибшим оказался 26-летний сотрудник гипермаркета «Ашан». Он находился в розыске, в который обычно попадают возможные мелкие нарушители и пропавшие граждане.
- Примерно в 15:45 тело молодого человека достали. Его вынесли на носилках и погрузили в катафалк.
- Уже к 16:15 станцию метро «Площадь 1905 года», на которой произошло ЧП, открыли. Людей начали быстро пропускать.
- В разговоре с корреспондентом URA.RU мать погибшего рассказала, что в последнее время сын лечился от депрессии. В роковой день он ушел из дома в 12:00, никакой предсмертной записки не оставлял.
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