Труп застрял под поездом, станции закрыли: главное о смертельной аварии в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге полностью восстановили движение в метро после смертельной аварии
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
В течение двух часов тело доставали из-под поезда Фото:
новость из сюжета
В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро

В Екатеринбурге днем 28 августа на станции метро «Площадь 1905 года» 26-летний мужчина упал под поезд и погиб. К месту ЧП приехали спасатели и силовики, а на время операции по извлечению тела перекрыли шесть станций. Погибшего достали, подняв вагон. Как оказалось позже, молодой человек лечился от депрессии и находился в розыске. Все главные детали трагедии — в материале URA.RU.

  • Авария произошла примерно в 13:30. Пассажиров поезда на станции «Площадь 1905 года» попросили выйти на улицу.
  • Сотрудники подземки оперативно закрыли двери в метро. На место приехали медики, сотрудники полиции и спасатели.
  • В течение 20 минут уже были закрыты шесть станций метро. Работали только «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая».
  • Это повлияло на резкий скачок цен на такси. Стоимость поездки из центра выросла примерно на 200 рублей.
  • Через час частично возобновили работу метро, открыв пять станций. А именно: «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская» и «Динамо».
  • По данным на 15:00, труп еще не могли достать из-под поезда. Для удачной операции спасателям было необходимо поднять вагон. В этот момент горожане, которые не знали о ЧП, собирались возле метро.
  • Погибшим оказался 26-летний сотрудник гипермаркета «Ашан». Он находился в розыске, в который обычно попадают возможные мелкие нарушители и пропавшие граждане.
  • Примерно в 15:45 тело молодого человека достали. Его вынесли на носилках и погрузили в катафалк.
  • Уже к 16:15 станцию метро «Площадь 1905 года», на которой произошло ЧП, открыли. Людей начали быстро пропускать.
  • В разговоре с корреспондентом URA.RU мать погибшего рассказала, что в последнее время сын лечился от депрессии. В роковой день он ушел из дома в 12:00, никакой предсмертной записки не оставлял.

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В Екатеринбурге днем 28 августа на станции метро «Площадь 1905 года» 26-летний мужчина упал под поезд и погиб. К месту ЧП приехали спасатели и силовики, а на время операции по извлечению тела перекрыли шесть станций. Погибшего достали, подняв вагон. Как оказалось позже, молодой человек лечился от депрессии и находился в розыске. Все главные детали трагедии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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