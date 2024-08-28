28 августа 2024

В Тюмени из-за неурожая подорожал картофель

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на картофель будут расти
Цены на картофель будут расти Фото:

В тюменских магазинах из-за неурожая взлетели цены на картофель. Об этом URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов города.

«Картошка подорожала почти в два раза. Если в прошлом году в сезон цена за килограмм была 30—40 рублей, то сейчас она выросла до 50—70 в зависимости от сорта»,— рассказала собеседница агентства.

Она добавляет, что поставщики подняли цены на картофель из-за его неурожая, поскольку в большинстве районов сохранялись сильные дожди и низкие температуры. Тюменка отметила, что такая цена, возможно, неокончательная и стоимость картофеля может вырасти еще.

В тюменских магазинах стоимость картофеля доходит до 109 рублей за килограмм. Минимальная цена, за которую ее продают в городе — 49 рублей за аналогичный вес.

Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники из-за непогоды вынуждены выкапывать картофель раньше срока. По их словам, урожай начал уже портиться и гнить.

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В тюменских магазинах из-за неурожая взлетели цены на картофель. Об этом URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов города. «Картошка подорожала почти в два раза. Если в прошлом году в сезон цена за килограмм была 30—40 рублей, то сейчас она выросла до 50—70 в зависимости от сорта»,— рассказала собеседница агентства. Она добавляет, что поставщики подняли цены на картофель из-за его неурожая, поскольку в большинстве районов сохранялись сильные дожди и низкие температуры. Тюменка отметила, что такая цена, возможно, неокончательная и стоимость картофеля может вырасти еще. В тюменских магазинах стоимость картофеля доходит до 109 рублей за килограмм. Минимальная цена, за которую ее продают в городе — 49 рублей за аналогичный вес. Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники из-за непогоды вынуждены выкапывать картофель раньше срока. По их словам, урожай начал уже портиться и гнить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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