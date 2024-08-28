В Тюмени из-за неурожая подорожал картофель

В тюменских магазинах из-за неурожая взлетели цены на картофель. Об этом URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов города.
«Картошка подорожала почти в два раза. Если в прошлом году в сезон цена за килограмм была 30—40 рублей, то сейчас она выросла до 50—70 в зависимости от сорта»,— рассказала собеседница агентства.
Она добавляет, что поставщики подняли цены на картофель из-за его неурожая, поскольку в большинстве районов сохранялись сильные дожди и низкие температуры. Тюменка отметила, что такая цена, возможно, неокончательная и стоимость картофеля может вырасти еще.
В тюменских магазинах стоимость картофеля доходит до 109 рублей за килограмм. Минимальная цена, за которую ее продают в городе — 49 рублей за аналогичный вес.
Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники из-за непогоды вынуждены выкапывать картофель раньше срока. По их словам, урожай начал уже портиться и гнить.
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