В городе зафиксированы два ДТП
В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис «Яндекс пробки» оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.
Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Мориса Тореза, Ленина, Герцена и других.
На карте отмечено два ДТП. Аварии замечены на улице Дружбы и на Объездной дороге.
Заторы замечены на центральных улицах города
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!