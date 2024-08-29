29 августа 2024

В Тюмень вернулись девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе зафиксированы два ДТП
В городе зафиксированы два ДТП Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис «Яндекс пробки» оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.

Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Мориса Тореза, Ленина, Герцена и других.

На карте отмечено два ДТП. Аварии замечены на улице Дружбы и на Объездной дороге.

Заторы замечены на центральных улицах города
Заторы замечены на центральных улицах города
Фото:

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис «Яндекс пробки» оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Мориса Тореза, Ленина, Герцена и других. На карте отмечено два ДТП. Аварии замечены на улице Дружбы и на Объездной дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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