В Тюмени нашли мертвой женщину, пропавшую 1 сентября

Женщину искали силовики и волонтеры
В Тюмени мертвой обнаружили женщину, которую искали с 1 сентября. О завершении поисков сообщили поисковый отряд «Белая сова».
«Найдена. Погибла»,— такое краткое сообщение появилось на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте.
Женщина пропала 1 сентября. По данным поисковиков, она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Тюменку искали полиция и волонтеры.
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