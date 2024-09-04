04 сентября 2024

В Тюмени нашли мертвой женщину, пропавшую 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину искали силовики и волонтеры
Женщину искали силовики и волонтеры Фото:

В Тюмени мертвой обнаружили женщину, которую искали с 1 сентября. О завершении поисков сообщили поисковый отряд «Белая сова».

«Найдена. Погибла»,— такое краткое сообщение появилось на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте.

Женщина пропала 1 сентября. По данным поисковиков, она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Тюменку искали полиция и волонтеры.

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В Тюмени мертвой обнаружили женщину, которую искали с 1 сентября. О завершении поисков сообщили поисковый отряд «Белая сова». «Найдена. Погибла»,— такое краткое сообщение появилось на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте. Женщина пропала 1 сентября. По данным поисковиков, она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Тюменку искали полиция и волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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