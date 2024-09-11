11 сентября 2024

В Кургане закроют участок дороги возле крупного ТРЦ. Карта

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В Кургане перекроют улицу возле ТРЦ "Рио"
В Кургане перекроют улицу возле ТРЦ "Рио" Фото:
новость из сюжета
Перекрытие курганских дорог

Участок улицы Свердлова в Кургане будет закрыт для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ на сетях. Дорогу возле ТРЦ «Рио» перекроют на четыре дня, рассказали в «Водном союзе».

«В связи с необходимостью ремонта водопровода движение будет ограничено на участке от ул. Невежина до ул. Кремлева», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Проезд по улице будет закрыт с 13 по 17 сентября.

На данном участке будут менять ветхий водопровод диаметров 1000 мм. Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.

В Кургане закроют из-за ремонта часть улицы Свердлова
В Кургане закроют из-за ремонта часть улицы Свердлова
Фото:

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Участок улицы Свердлова в Кургане будет закрыт для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ на сетях. Дорогу возле ТРЦ «Рио» перекроют на четыре дня, рассказали в «Водном союзе». «В связи с необходимостью ремонта водопровода движение будет ограничено на участке от ул. Невежина до ул. Кремлева», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Проезд по улице будет закрыт с 13 по 17 сентября. На данном участке будут менять ветхий водопровод диаметров 1000 мм. Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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