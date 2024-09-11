В Кургане перекроют улицу возле ТРЦ "Рио"
новость из сюжетаПерекрытие курганских дорог
Участок улицы Свердлова в Кургане будет закрыт для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ на сетях. Дорогу возле ТРЦ «Рио» перекроют на четыре дня, рассказали в «Водном союзе».
«В связи с необходимостью ремонта водопровода движение будет ограничено на участке от ул. Невежина до ул. Кремлева», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Проезд по улице будет закрыт с 13 по 17 сентября.
На данном участке будут менять ветхий водопровод диаметров 1000 мм. Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.
В Кургане закроют из-за ремонта часть улицы Свердлова
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!