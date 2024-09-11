За многолетний и героический труд Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность и наградил фельдшера Надымской станции скорой медицинской помощи Анну Ангел и травматолога-ортопеда из Лабытнангской горбольницы Николая Бруса. Специалисты рассказали URA.RU, почему преданны своей тяжелой работе.
«Скорая помощь — это постоянное движение. Мы, фельдшера, постоянно развиваемся и растем. Каждый год у нас аттестация рабочего места — это очень большой плюс, потому что такой подход помогает обновлять знания и совершенствовать навыки», — отмечает Анна Ангел.
Фельдшер имеет высшую категорию по скорой и неотложной помощи, она закончила медицинское училище в 1979 году и имеет общий стаж работы в медицине — 45 лет. Родом из Молдавской ССР Анна приехала на Ямал в 1981 году, и уже более 30 лет трудится на станции скорой помощи в Надыме. Только за 2023 год фельдшер Ангел выезжала к своим пациентам 665 раз.
«Конечно — это напряженная работа, очень ответственная. Мы возим пациентов из отдаленных сел в Надым, а оттуда в Новый Уренгой — это более 200 километров по трассе летом и в зимнее время. У нас также есть пациенты, к которым мы приезжаем каждый день — без нас не справятся», — рассказывает медработник.
Ангел отмечает, каждый день работы на скорой — это вызов, помощь нужна всем пациентам самая разнообразная, а отношение к каждому человеку независимо от его статуса должно быть одинаковым. Так же считает и врач-травматолог из Лабытнангской ЦГБ Николай Брус.
«Долг врача — безмерно любить человека. Регалии и награды не имеют большого значения. Мы же работаем не ради этого, а для того, чтобы помогать людям», — замечает Брус.
Николай признается, стать врачом его сподвигла учительница химии, с тех пор он ни разу не пожалел о выбранной профессии. Он родился и вырос на Ямале в поселке Полярный, а в Лабытнангской горбольнице работает с 2005 года в должности врача травматолога-ортопеда хирургического отделения. Его общий медицинский стаж — около 20 лет. Специалист имеет высшую врачебную категорию и в работе использует новейшие медицинские технологии.
«Я считаю, что Ямал лучший регион для врачей — здесь есть интерес в работе и возможность закупки новейшего оборудования для внедрения передовых технологии. Для молодых специалистов также созданы комфортные условия труда и поощрения», — отмечает врач.
Николай Брус отличился в работе не только на Ямале, но и за его пределами. Он исполнил свой долг: участвовал добровольцем во время специальной военной операции — жил и работал в госпитале на линии боевого соприкосновения, где спас жизни многих раненых бойцов.
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