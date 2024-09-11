Участник СВО из ЯНАО позвал замуж возлюбленную в студии телеканала «Россия»

Участник СВО из Ямала сделал предложение свой возлюбленной на съемочной площадке телеканала "Россия"
Участник СВО из Ямала Виталий Корнев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге Никулиной во время съемок программы «НАШИ» на телеканале «Россия». Это произошло сразу после эфира, передает telegram-канал авторской программы.
«Мы в студии программы „Наши“. Произошло чудесное событие — предложение руки и сердца», — сообщил ведущий программы Николай Долгачев.
Во время эфира Виталий Корнев поделился историей своего спасения во время участия в спецоперации. Его избранница также поделилась, что был период, когда Корнев не выходил на связь более трех месяцев.
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