11 сентября 2024

Участник СВО из ЯНАО позвал замуж возлюбленную в студии телеканала «Россия»

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Участник СВО из Ямала сделал предложение свой возлюбленной на съемочной площадке телеканала "Россия"
Участник СВО из Ямала сделал предложение свой возлюбленной на съемочной площадке телеканала "Россия" Фото:

Участник СВО из Ямала Виталий Корнев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге Никулиной во время съемок программы «НАШИ» на телеканале «Россия». Это произошло сразу после эфира, передает telegram-канал авторской программы.

«Мы в студии программы „Наши“. Произошло чудесное событие — предложение руки и сердца», — сообщил ведущий программы Николай Долгачев.

Во время эфира Виталий Корнев поделился историей своего спасения во время участия в спецоперации. Его избранница также поделилась, что был период, когда Корнев не выходил на связь более трех месяцев.

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Участник СВО из Ямала Виталий Корнев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге Никулиной во время съемок программы «НАШИ» на телеканале «Россия». Это произошло сразу после эфира, передает telegram-канал авторской программы. «Мы в студии программы „Наши“. Произошло чудесное событие — предложение руки и сердца», — сообщил ведущий программы Николай Долгачев. Во время эфира Виталий Корнев поделился историей своего спасения во время участия в спецоперации. Его избранница также поделилась, что был период, когда Корнев не выходил на связь более трех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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