Топовые чиновники Урала отправились на завод в день инаугурации Шумкова

После инаугурации чиновники уехали на завод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу после инаугурации губернатора Курганской области Вадима Шумкова топовые чиновники Урала отправились на завод. Уникальное предприятие — Курганский завод комплексных технологий — стал одним из локомотивов экономики и примером для межрегиональной кооперации. О росте экономики говорили многие гости на самой инаугурации. Что именно показали чиновникам на закрытой встрече — узнали журналисты URA.RU.

В отремонтированных цехах завода на промышленной экскурсии оказались полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и недавно избранный глава ХМАО Руслан Кухарук. Последние два гостя впервые оказались на предприятии. Именно этот завод помогал в освещении Тюмени в бытность, когда городом управлял Кухарук. Теперь он лично увидел производство и узнал, что еще полезного, теперь уже для ХМАО, способен изготовить Курган.

Выезд на завод вместо празднеств в честь инаугурации был не случаен. Шумков, используя приезд глав соседних регионов, решил пролоббировать еще больший рост экономики. Гостям он показал, что они могут приобретать в Кургане ту продукцию, которой нет в соседних регионах.

Что такое ППУ-трубы в оцинкованной и полиэтиленовой оболочках VIP рассказывал представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров. Вместе с Шумковым они на днях открыли новую производственную линию по выпуску полиэтиленовых труб. «ЯМАЛ в этом исполнении хотел сделать водопровод Харп — Лабытнанги. Других вариантов нет, так как металлические конструкции не подходят для использования в условиях вечной мерзлоты», — рассказал Бобров.

Он добавил, что ценность труб не только в их прочности и стойкости к коррозии. Внутри оболочки есть встроенный датчик, который оперативно сообщит об утечке. «Это огромная экономия эксплуатации сетей, потому что утечку видят на пульте управления», — добавил гендиректор завода Наркис Галиаскаров.

Чиновникам показали и газопоршневую установку, которая вырабатывает энергию на газу. Используется активно на Ямале и в других северных регионах. Объем выработки энергии от 1 до 4 мегаватт. Актуальна в условиях санкций, когда доступ к иностранному оборудованию ограничен. Курганскую установку легко доставить в любую точку, например, для строительства в отдаленных районах. Кроме того, вырабатываемая энергия обходится дешевле.

Завод действует при поддержке областных властей. Сотрудничество строится на перспективах развития и наличия инженерного кадрового потенциала. Средняя зарплата сотрудников выросла на 40% за последнее время, достигнув у мастеров 90 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане съехались топовые чиновники со всего Урала. Они посетили инаугурацию курганского губернатора Вадима Шумкова. На прошедших выборах Шумков одержал победу, набрав 85,17% голосов. Явка составила 42,5%.