12 сентября 2024

Три тюменки попали в финал конкурса самых красивых стюардесс России

Три тюменки вышли в финал конкурса «Топ стюардесс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушки представят Тюмень на финале в Москве 23 октября
Девушки представят Тюмень на финале в Москве 23 октября Фото:

Три тюменки поборются за корону главного авиационного конкурса красоты России. Девушки вышли в финал «Топ стюардесс», который пройдет 23 октября в Москве, сообщают организаторы в соцсетях.

«Участницы прошли большой путь! С момента первого кастинга пройдет 258 дней, прежде чем состоится финал», — сообщают организаторы конкурса в группе «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте».

Среди прошедших в финал оказались два старших бортпроводника авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина и Мария Благодатова, а также стюардесса Utair. Девушки поборются за титул самой красивой в небе 23 октября в Москве.

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Три тюменки поборются за корону главного авиационного конкурса красоты России. Девушки вышли в финал «Топ стюардесс», который пройдет 23 октября в Москве, сообщают организаторы в соцсетях. «Участницы прошли большой путь! С момента первого кастинга пройдет 258 дней, прежде чем состоится финал», — сообщают организаторы конкурса в группе «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте». Среди прошедших в финал оказались два старших бортпроводника авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина и Мария Благодатова, а также стюардесса Utair. Девушки поборются за титул самой красивой в небе 23 октября в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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