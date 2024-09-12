Три тюменки попали в финал конкурса самых красивых стюардесс России

Девушки представят Тюмень на финале в Москве 23 октября
Три тюменки поборются за корону главного авиационного конкурса красоты России. Девушки вышли в финал «Топ стюардесс», который пройдет 23 октября в Москве, сообщают организаторы в соцсетях.
«Участницы прошли большой путь! С момента первого кастинга пройдет 258 дней, прежде чем состоится финал», — сообщают организаторы конкурса в группе «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте».
Среди прошедших в финал оказались два старших бортпроводника авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина и Мария Благодатова, а также стюардесса Utair. Девушки поборются за титул самой красивой в небе 23 октября в Москве.
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