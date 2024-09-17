Банки Турции отказывают россиянам в транзакциях

Банки Турции отказываются проводить транзакции для россиян, что создает новые трудности для российских импортеров. Об этом сообщили источники среди импортеров и посредников.
«Российские импортеры снова сталкиваются с трудностями при платежах через банки Турции», — передает слова источников газета «Ведомости». Там добавили, что на банки оказывается давление как со стороны турецких, так и со стороны европейских финансовых учреждений, которые меняют свои комплаенс-процедуры.
Российский бизнес снова сталкивается с проблемами из-за отказов в транзакциях, вызванными рисками вторичных санкций от США. Турецкие банки, такие как Emlak Katilim, повысили комиссии за транзитные платежи и начали отказывать в проведении операций. Европейские банки также иногда отказываются принимать оплаты из Турции. Множество российских компаний работает с Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей, но высокие комиссии делают его услуги доступными только для крупных бизнесов, заключили источники.
Ранее государственный банк Турции Ziraat Bankasi отказался открывать счета в рублях, не объяснив причины. В Анкаре подтвердили, что на данный момент такое возможно. С начала лета российские граждане в Турции сталкиваются с трудностями при открытии рублевых счетов в государственных банках, тогда как частные, как Denizbank, продолжают предоставлять эту услугу.
Турецкие экспортеры также испытывают проблемы с приемом переводов из России, что может быть связано с американскими санкциями. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о проблемах во взаиморасчетах, включая блокировки переводов. Источник в финансовом секторе отметил, что турецкие банки испытывают значительное давление, и все операции с российскими переводами находятся под строгим контролем, передает «Ридус».
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